Бабиков: Мы чего-то не делаем, чтобы доказать миру отсутствие допинга

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Российский биатлонист Антон Бабиков в спринтерской гонке зимних Олимпийских игр — 2018 занял 57 место. Основой этого результата стали четыре промаха, а погода — не при чём. Как раз с ней россиянин справился.

— Проблема была не в холоде, разогреться и утеплиться получилось, — констатировал Бабиков после финиша. — С морозом справился сегодня. Но ошибки, которые я сегодня допустил, непростительны. Надо их проанализировать, поговорить с тренером. Потому что я даже не знаю, куда были промахи.

— Проблему с перчатками решить удалось технически?

— Да, я надел толстые перчатки, в которых мог стрелять. Проблема в стрельбе была не из-за них. Рукам было комфортно. Этого было достаточно для того, чтобы работать сегодня так, как я работал в спринтерских гонках весь сезон. У меня максимум был один промах.

— Какие ощущения после финиша были?

— Состояние нормальное было. Слишком долго ждали стартов, через многое проходили. Думаю, что с каждой гонкой будет лучше. Наконец-то началась борьба, начались соревнования. Не будет времени для эмоций, ожиданий и прочего.

— Волнение было?

— Я не думал о старте так, как о самом главном старте в карьере. Я свои ошибки допустил не из-за волнения. Ошибки были в попытке оценить момент на рубеже. Ветер постоянно менялся. Мне казалось, что он был такой же, как в последней моей пристрелке. Но это оказалось не так.

— Вы не производите впечатления человека, который выступил на самом главном старте в жизни. Что Олимпиада для вас?

— Это не самый главный старт в моей жизни.

— А почему не главный?

— Я его таким не ощущаю на самом деле. В прошлом году на чемпионате мира я ощущал гораздо больше ответственности. Для меня в душе — это было что-то великое. Когда я был в своей команде и выступал за неё. Я не чувствую, что это Олимпиада. Не чувствую, что это то, к чему мы все шли.

— Перед стартом вы смотрели скиатлон. Результат Дениса Спицова подстегнул?

— Он сегодня победитель. Однозначно первый здоровый спортсмен сегодня. Хотел поддержать результатом и его, и Семёна Елистратова. Не получилось, что поделать. Я делал всё, что мог.

— Нет ощущения, что вы сейчас немного подставлены? Вся ответственность падает на вас, и все ждут результатов.

— Мы здесь боремся не только за медали, а за те вещи, которые важнее, чем личная медаль. Взять здесь медаль — не самое главное. Самое главное — достойно биться и терпеть удары.

— Первое место занял Пайффер, у которого очень негативное отношение к России. Пожмёте ему руку после финиша?

— Мы его уже поздравили. Но я не считаю, что его мнение против России. У него есть жёсткая позиция по отношению к проблемам. Даже мы внутри страны не всецело понимаем, что происходит. А для него тем более. Такая реакция нормально. Думаю, что среди людей, которые лояльно себя ведут, много лицемерия. Он хотя бы однозначно выражает свою позицию.

— То есть нельзя писать, что он свинья?

— Не про кого нельзя так писать. Он хотя бы честно так говорит. У него есть основания так говорит. Его позиция против допинга однозначна. Другое дело, что мы чего-то не делаем, чтобы доказать, что это не так.

— Есть ощущение, что готов к Играм физически?

— Я был доволен сегодня своей скоростью. Можно было быстрее, но после лёжки подорвался психологически. Но я верю в индивидуальную гонку. Я верю, что мы ещё побьёмся на самом высоком уровне. Мы не опустим руки после сегодняшней гонки.