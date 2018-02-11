Бабиков: Мы чего-то не делаем, чтобы доказать миру отсутствие допинга
Это вовсе не главный старт в жизни Антона Бабикова. И он сам объясняет — почему.
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Видимо, что-то случилось...
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Российский биатлонист Антон Бабиков в спринтерской гонке зимних Олимпийских игр — 2018 занял 57 место. Основой этого результата стали четыре промаха, а погода — не при чём. Как раз с ней россиянин справился.
— Проблема была не в холоде, разогреться и утеплиться получилось, — констатировал Бабиков после финиша. — С морозом справился сегодня. Но ошибки, которые я сегодня допустил, непростительны. Надо их проанализировать, поговорить с тренером. Потому что я даже не знаю, куда были промахи.
— Проблему с перчатками решить удалось технически?
— Да, я надел толстые перчатки, в которых мог стрелять. Проблема в стрельбе была не
— Какие ощущения после финиша были?
— Состояние нормальное было. Слишком долго ждали стартов, через многое проходили. Думаю, что с каждой гонкой будет лучше.
— Волнение было?
— Я не думал о старте так, как о самом главном старте в карьере. Я свои ошибки допустил не
— Вы не производите впечатления человека, который выступил на самом главном старте в жизни. Что Олимпиада для вас?
— Это не самый главный старт в моей жизни.
— А почему не главный?
— Я его таким не ощущаю на самом деле. В прошлом году на чемпионате мира я ощущал гораздо больше ответственности. Для меня в душе — это было
— Перед стартом вы смотрели скиатлон. Результат Дениса Спицова подстегнул?
— Он сегодня победитель. Однозначно первый здоровый спортсмен сегодня. Хотел поддержать результатом и его, и Семёна Елистратова. Не получилось, что поделать. Я делал всё, что мог.
— Нет ощущения, что вы сейчас немного подставлены? Вся ответственность падает на вас, и все ждут результатов.
— Мы здесь боремся не только за медали, а за те вещи, которые важнее, чем личная медаль. Взять здесь медаль — не самое главное. Самое главное — достойно биться и терпеть удары.
— Первое место занял Пайффер, у которого очень негативное отношение к России. Пожмёте ему руку после финиша?
— Мы его уже поздравили. Но я не считаю, что его мнение против России. У него есть жёсткая позиция по отношению к проблемам. Даже мы внутри страны не всецело понимаем, что происходит. А для него тем более. Такая реакция нормально. Думаю, что среди людей, которые лояльно себя ведут, много лицемерия. Он хотя бы однозначно выражает свою позицию.
— То есть нельзя писать, что он свинья?
— Не про кого нельзя так писать. Он хотя бы честно так говорит. У него есть основания так говорит. Его позиция против допинга однозначна. Другое дело, что мы
— Есть ощущение, что готов к Играм физически?
— Я был доволен сегодня своей скоростью. Можно было быстрее, но после лёжки подорвался психологически. Но я верю в индивидуальную гонку. Я верю, что мы ещё побьёмся на самом высоком уровне. Мы не опустим руки после сегодняшней гонки.
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