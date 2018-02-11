Тимофей Лапшин: Выступаю за Россию и за Корею. Россия все равно в моем сердце
Биатлонист Тимофей Лапшин, представляющий Южную Корею, поделился впечатлениями после спринтерской гонки на Олимпийских играх, в которой он занял 16-е место.
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— Из россиян сегодня вы лучший, как оцениваете свой результат?
— Хотелось, конечно, лучше. Это можно было сделать, если бы стоя стрелял ноль. Все было в моих силах.
— Показалось, что самострел был, нет?
— Не самострел точно. Может быть, немножко пальцы замерзли. Я сам не понимаю, с чем связан ошибка.
— У вас есть ощущение домашней олимпиады?
— Я выступаю за две страны, за Россию и за Корею. Родители мои живут в России. И Россия в моем сердце все равно. Сейчас я выступаю за Коею, поэтому считается, что это моя домашняя трасса.
— О том и вопрос. В душе есть ощущение домашнего турнира?
— Я здесь уже долго, и в том году много здесь просидел, и в этом… Наверное,
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