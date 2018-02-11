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11 февраля 2018, 16:18 | Биатлон | TeamRussia.pro

Тимофей Лапшин: Выступаю за Россию и за Корею. Россия все равно в моем сердце

Биатлонист Тимофей Лапшин, представляющий Южную Корею, поделился впечатлениями после спринтерской гонки на Олимпийских играх, в которой он занял 16-е место.

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— Из россиян сегодня вы лучший, как оцениваете свой результат?

— Хотелось, конечно, лучше. Это можно было сделать, если бы стоя стрелял ноль. Все было в моих силах.

— Показалось, что самострел был, нет?

— Не самострел точно. Может быть, немножко пальцы замерзли. Я сам не понимаю, с чем связан ошибка.

— У вас есть ощущение домашней олимпиады?

— Я выступаю за две страны, за Россию и за Корею. Родители мои живут в России. И Россия в моем сердце все равно. Сейчас я выступаю за Коею, поэтому считается, что это моя домашняя трасса.

— О том и вопрос. В душе есть ощущение домашнего турнира?

— Я здесь уже долго, и в том году много здесь просидел, и в этом… Наверное, все-таки она домашняя, так скажем.
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