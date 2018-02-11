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11 февраля 2018, 16:18 | Биатлон | Р-Спорт

Елисеев о своем выступлении в спринте на ОИ-2018: Все ужасно

ПХЕНЧХАН, 11 фев — РИА Новости, Василий Конов-мл. Российский биатлонист Матвей Елисеев назвал ужасным свое выступление в спринте на Олимпиаде в Пхенчхане.

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© РИА "Новости"

Елисеев на прошедшей в воскресенье на Играх-2018 спринтерской гонке занял 83-е место, допустив пять промахов.

«Все ужасно, — оценил выступление Елисеев в разговоре с корреспондентом РИА Новости. — Вроде бы и начинаю нормально, но не знаю, что происходит. Претензии есть ко всему. Возможно, переволновался, но обидно, что все эти передряги (с допуском) не смог пройти более спокойно».
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