Елисеев о своем выступлении в спринте на ОИ-2018: Все ужасно

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Елисеев на прошедшей в воскресенье на Играх-2018 спринтерской гонке занял 83-е место, допустив пять промахов.

«Все ужасно, — оценил выступление Елисеев в разговоре с корреспондентом РИА Новости. — Вроде бы и начинаю нормально, но не знаю, что происходит. Претензии есть ко всему. Возможно, переволновался, но обидно, что все эти передряги (с допуском) не смог пройти более спокойно».