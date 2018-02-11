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11 февраля 2018, 16:15 | Лыжный спорт | Р-Спорт

Фристайлистки Рахимова и Столярова остались без медалей в могуле на Олимпиаде

ПХЕНЧХАН, 11 фев — РИА Новости. Российские фристайлистки Регина Рахимова и Екатерина Столярова выбыли из борьбы за медали в могуле на Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане.

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© РИА "Новости"

Рахимова во втором финальном раунде показала результат 73,55 балла, Столярова — 72,74, обе россиянки не смогли попасть в шестерку сильнейших.

Медали в этой дисциплине будут разыграны позже в воскресенье.
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