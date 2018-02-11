Фристайлистки Рахимова и Столярова остались без медалей в могуле на Олимпиаде
ПХЕНЧХАН, 11 фев — РИА Новости. Российские фристайлистки Регина Рахимова и Екатерина Столярова выбыли из борьбы за медали в могуле на Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане.
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Рахимова во втором финальном раунде показала результат 73,55 балла, Столярова — 72,74, обе россиянки не смогли попасть в шестерку сильнейших.
Медали в этой дисциплине будут разыграны позже в воскресенье.
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