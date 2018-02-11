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11 февраля 2018, 16:12 | Биатлон | ТАСС

Биатлонист Бабиков заявил, что не считает ОИ в Пхёнчхане главным стартом в карьере

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 11 февраля. /ТАСС/. Российский биатлонист Антон Бабиков не считает участие в Олимпийских играх в Пхёнчхане, которые являются для него дебютными, главным событием в своей карьере. Об этом он рассказал журналистам после финиша в спринте — первой мужской гонке на олимпийском турнире.

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© РИА "Новости"

В воскресенье чемпион мира 2017 года в эстафете Бабиков стал 57-м. Второй российский участник мужской части олимпийских биатлонных соревнований Матвей Елисеев занял 83-е место.

«Это не самый главный старт в моей жизни, не ощущаю его таким. Даже в прошлом году на чемпионате мира я ощущал гораздо больше ответственности. Тогда я выступал в своей команде и у для меня это действительно было нечто великое, а сейчас я не чувствую, что Олимпиада — это то, к чему мы все шли», — сказал Бабиков.

«Мы здесь боремся не только за медали, но и за некоторые вещи, которые важнее личного результата. Взять здесь медаль — не самое главное, самое главное — достойно биться и терпеть любые удары», — добавил он.

«Допустил непростительные ошибки»

Российские спортсмены по причине дисквалификации национального олимпийского комитета выступают в Пхёнчхане под олимпийском флагом, на биатлонные соревнования приглашения получили только четыре биатлониста из состава основной сборной страны.

«С морозом я справился, сегодня проблема была не в холоде, я просто допустил непростительные ошибки. Пока не могу дать им объяснение, надо поговорить с тренером, потому что не видел, куда промахнулся», — поделился Бабиков впечатлениями от гонки.

«Состояние нормальное, но мы слишком долго ждали стартов, через многое прошли. Думаю, с каждой гонкой будет лучше, потому что началась борьба, начались соревнования. Нет времени на эмоции и лишних вопросов», — добавил он.

Спортсмен отметил, что ему хотелось поддержать успешные результаты на Играх соотечественников — лыжника Дениса Спицова (4-е место) и шорт-трекиста Семена Елистратова (третье). «Считаю, что Денис — победитель. Однозначно — первый, здоровый спортсмен. Хотел бы поддержать его и Семена Елистратова результатом, но не получилось, хотя сделал все, что мог», — рассказал он.
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