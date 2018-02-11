Биатлонист Роман Еремин с 43-м местом стал лучшим среди казахстанцев в спринте на Олимпиаде-2018

«Золото» в этой дисциплине выиграл немецкий биатлонист Арнд Пайффер, закрывший все мишени на двух огневых рубежах. Он показал время 23 минуты 38,8 секунды. «Серебро» у чеха Михала Крчмаржа (0 промахов, отставание — 4,4 секунды), «бронза» у итальянца Доминика Виндиша (1 промах, +7,7 секунды).

Казахстан в этой гонке представляли четыре биатлониста. Лучшим стал Роман Еремин (2 промаха, +1:43.1), финишировавший 43-м. Его партнеры по команде показали следующие результаты: Владислав Витенко (4 промаха, +2:53.9) — 79-й, Василий Подкорытов (1 промах, +2:55.9) — 80-й, Максим Браун — (4 промаха, +4:07.9) — 85-й.