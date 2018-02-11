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Летние игры в Пхёнчхане
1 Германия 3 0 1
2 Нидерланды 2 2 1
11 Россия 0 0 1
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11 февраля 2018, 15:57 | Биатлон | ТАСС

Биатлонист Бабиков стал единственным россиянином, отобравшимся в гонку преследования на ОИ

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 11 февраля. /ТАСС/. Биатлонист Антон Бабиков станет единственным олимпийским атлетом из России, который выступит в гонке преследования на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане.

Бабиков занял 57-е место в спринтерской гонке на 10 км (отставание от лидера составило 2 минуты 9,7 секунды; четыре промаха). Другой россиянин Матвей Елисеев не вошел в число 60 квалифицировавшихся спортсменов, он стал 83-м (+3.20,5; 5). Победу в спринте одержал немецкий биатлонист Арнд Пайффер (23.38,8 секунды, ни одного промаха).

Четыре биатлониста выступают на Олимпиаде-2018 в статусе олимпийских атлетов из России: Бабиков, Елисеев, Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева. Девушки завершили спринт на 20-м и 33-м месте соответственно и вошли в число участниц гонки преследования.

Пасьют у мужчин и женщин пройдет 12 февраля. Игры завершатся 25 февраля.
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1.
Пайффер А.
Германия
2.
Крчмарж М.
Чехия
3.
Виндиш Д.
Италия
11.02.2018 14:15 Олимпийский турнир Спринт (мужчины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Арнд Пайффер Германия 23.38,8
2 Михал Крчмарж Чехия +04,4
3 Доминик Виндиш Италия +07,7
4 Юлиан Эберхард Австрия +08,4
5 Эрленн Бьентегорд Норвегия +17,4
6 Бенедикт Долль Германия +17,6
7 Симон Шемп Германия +21,4
8 Мартен Фуркад Франция +22,1
9 Серафин Вистнер Швейцария +23,5
10 Лукас Хофер Италия +31,0
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