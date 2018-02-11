Биатлонист Бабиков стал единственным россиянином, отобравшимся в гонку преследования на ОИ

Бабиков занял 57-е место в спринтерской гонке на 10 км (отставание от лидера составило 2 минуты 9,7 секунды; четыре промаха). Другой россиянин Матвей Елисеев не вошел в число 60 квалифицировавшихся спортсменов, он стал 83-м (+3.20,5; 5). Победу в спринте одержал немецкий биатлонист Арнд Пайффер (23.38,8 секунды, ни одного промаха).

Четыре биатлониста выступают на Олимпиаде-2018 в статусе олимпийских атлетов из России: Бабиков, Елисеев, Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева. Девушки завершили спринт на 20-м и 33-м месте соответственно и вошли в число участниц гонки преследования.

Пасьют у мужчин и женщин пройдет 12 февраля. Игры завершатся 25 февраля.