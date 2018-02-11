Биатлонист Бабиков стал единственным россиянином, отобравшимся в гонку преследования на ОИ
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 11 февраля. /ТАСС/. Биатлонист Антон Бабиков станет единственным олимпийским атлетом из России, который выступит в гонке преследования на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане.
Бабиков занял 57-е место в спринтерской гонке на 10 км (отставание от лидера составило 2 минуты 9,7 секунды; четыре промаха). Другой россиянин Матвей Елисеев не вошел в число 60 квалифицировавшихся спортсменов, он стал 83-м (+3.20,5; 5). Победу в спринте одержал немецкий биатлонист Арнд Пайффер (23.38,8 секунды, ни одного промаха).
Четыре биатлониста выступают на Олимпиаде-2018 в статусе олимпийских атлетов из России: Бабиков, Елисеев, Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева. Девушки завершили спринт на 20-м и 33-м месте соответственно и вошли в число участниц гонки преследования.
Пасьют у мужчин и женщин пройдет 12 февраля. Игры завершатся 25 февраля.
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|11.02.2018 14:15
|Олимпийский турнир
|Спринт (мужчины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Арнд Пайффер
|Германия
|23.38,8
|2
|Михал Крчмарж
|Чехия
|+04,4
|3
|Доминик Виндиш
|Италия
|+07,7
|4
|Юлиан Эберхард
|Австрия
|+08,4
|5
|Эрленн Бьентегорд
|Норвегия
|+17,4
|6
|Бенедикт Долль
|Германия
|+17,6
|7
|Симон Шемп
|Германия
|+21,4
|8
|Мартен Фуркад
|Франция
|+22,1
|9
|Серафин Вистнер
|Швейцария
|+23,5
|10
|Лукас Хофер
|Италия
|+31,0