Худший кошмар Фуркада и Бё. Как короли биатлона уделали сами себя
Странный олимпийский спринт выиграл немец Пайффер, на подиуме — два ноунейма. О наших писать не будем — всё очень плохо.
Вспомнить Эстерсунд-2016
Чудеса в спорте бывают. В этом мы убеждались не раз и не два на Олимпиадах и других крупных турнирах. Случались удивительные победы и у российских спортсменов. Только вот в биатлоне подобные неожиданные успехи у нас происходят всё реже и реже. Наверное, последней яркой вспышкой стала победа Антона Бабикова в гонке преследования на этапе Кубка мира в Эстерсунде. Тогда Антон вместе с Максимом Цветковым убежали от самого Мартена Фуркада, который остался третьим. Кажется, это было так давно. Из всей мужской сборной России после решения МОК на Олимпиаду поехали Бабиков и Матвей Елисеев.
И вот сегодня в спринте они выходили на дистанцию в надежде сотворить чудо. Чудом была бы даже не медаль (на это надеяться было крайне тяжело), а место в топ-10 или топ-15 с прицелом на гонку преследования, где наши традиционно имеют больше шансов на успех. Ах да, не будем забывать и про борьбу со сборной Южной Кореи, которая на протяжении большей части сезона опережала России как в мужской, так и в женской части. На родной корейской земле Тимофей Лапшин и компания явно настраивались на хороший результат.
Но всё это должно было проходить
Бабиков захотел как Йоханнес!
Антон Бабиков в погоней за чудесами неплохо начал гонку и на всех отметках на подступах к первому рубежу находился в десятке или
Йоханнес промазал три раза. Три! Это была катастрофа. Бабиков пошел по стопам Бё и тоже «махнул» трижды. Эх, не в тот момент Антон выбрал, чтобы скопировать гонку норвежца. А вот Отченаш отстрелял чисто и долгое время занимал первое место после «лёжки» пока его не опередил Эрленд Бьонтегорд, который лишил Бьорндалена места в сборной Норвегии.
Отченаш, как же так?
После провала Антона Бабикова хотелось поболеть за Тимофея Лапшина и за Мартина Отченаша. К сожалению, и они не смогли порадовать, допустив промахи на «стойке».
Бабиков допустил ещё один промах на втором рубеже и мог бороться разве что за попадание в гонку преследования. Первые два места тем временем заняли Арнд Пайффер и Джулиан Эберхард. Кто мог предположить такие расклады перед стартом? Но оставался ещё Мартен Фуркад, который как раз в тот момент прекрасно разогнался и со вторым временем подходил к первому рубежу…
Мартен, и ты туда же! И Елисеев…
И промазал три раза! Всё как доктор прописал. Точнее, Йоханнес Бё и Антон Бабиков. Кошмар для француза на первом рубеже. Конечно, можно всё списать на сильный ветер и метель, но другие ведь сумели справиться с непредсказуемой корейской погодой. Несколькими минутами ранее «подвиг» Мартена повторил и Матвей Елисеев — последняя российская надежда в олимпийском спринте. Три промаха у нашего спортсмена лишили нас всяких шансов на приемлемый результат. Матвей добавил к этому ещё два промаха на «стойке», и всё стало ясно. Ждали чуда и не дождались. В очередной раз. Пора бы уже привыкнуть.
Крчмарж и Виндиш — откуда вы взялись?
Биатлонные гонки на Олимпиадах часто выводят в свет имена, которые на Кубке мира мы слышим разве что, когда идём борьба за «сороковочку». Вспомним Павла Хурайта, Венсана Жея. И вот на этот раз такими персонажами стали чех Михал Крчмарж и итальянец Доминик Виндиш. Первый вообще обошёлся без промахов, а второй с одним неточным выстрелом реактивно перемещался по дистанции и сохранял шансы на медаль. И вот на последнем круге оба сумели реализовать эти шансы и закончили гонку на второй и третьей позициях соответственно.
Мартен Фуркад реабилитировался на второй стрельбе, но в борьбу за подиум ввязаться не сумел. А на первом месте остался всё тот же Арнд Пайффер. Антон Бабиков проиграл больше двух минут победителю, Матвей Елисеев — почти три с половиной. Занавес.
Александр Говоров
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