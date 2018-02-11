Худший кошмар Фуркада и Бё. Как короли биатлона уделали сами себя

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Вспомнить Эстерсунд-2016

Чудеса в спорте бывают. В этом мы убеждались не раз и не два на Олимпиадах и других крупных турнирах. Случались удивительные победы и у российских спортсменов. Только вот в биатлоне подобные неожиданные успехи у нас происходят всё реже и реже. Наверное, последней яркой вспышкой стала победа Антона Бабикова в гонке преследования на этапе Кубка мира в Эстерсунде. Тогда Антон вместе с Максимом Цветковым убежали от самого Мартена Фуркада, который остался третьим. Кажется, это было так давно. Из всей мужской сборной России после решения МОК на Олимпиаду поехали Бабиков и Матвей Елисеев.

И вот сегодня в спринте они выходили на дистанцию в надежде сотворить чудо. Чудом была бы даже не медаль (на это надеяться было крайне тяжело), а место в топ-10 или топ-15 с прицелом на гонку преследования, где наши традиционно имеют больше шансов на успех. Ах да, не будем забывать и про борьбу со сборной Южной Кореи, которая на протяжении большей части сезона опережала России как в мужской, так и в женской части. На родной корейской земле Тимофей Лапшин и компания явно настраивались на хороший результат.

Но всё это должно было проходить где-то очень далеко от борьбы Мартена Фуркада с Йоханнесом Бё. Пусть простят читатели автора за этот журналистский штамп, но эти двое действительно выступали весь сезон в другой лиге. Сумасшедшая скорость на лыжне обычно оставляла им возможность для одного одного, а то и для двух промахов. Слабо верилось, что кто-то сможет вмешаться в их борьбу за золото. Но мы ведь помним, что чудеса иногда случаются, не так ли?

Бабиков захотел как Йоханнес!

Антон Бабиков в погоней за чудесами неплохо начал гонку и на всех отметках на подступах к первому рубежу находился в десятке или где-то рядом с ней. Здорово бежал наш друг из Словакии Мартин Отченаш, но всё это не шло ни в какое сравнение с тем, как летел по трассе Йоханнес Бё.

Ракета из Норвегии уничтожал соперников по времени и казалось, что это заявка на победу. С такой скоростью младшего Бё мог не справиться даже Мартен Фуркад. Но на первой стрельбе случилась настоящая драма.

Йоханнес промазал три раза. Три! Это была катастрофа. Бабиков пошел по стопам Бё и тоже «махнул» трижды. Эх, не в тот момент Антон выбрал, чтобы скопировать гонку норвежца. А вот Отченаш отстрелял чисто и долгое время занимал первое место после «лёжки» пока его не опередил Эрленд Бьонтегорд, который лишил Бьорндалена места в сборной Норвегии.

Отченаш, как же так?

После провала Антона Бабикова хотелось поболеть за Тимофея Лапшина и за Мартина Отченаша. К сожалению, и они не смогли порадовать, допустив промахи на «стойке».

Лапшин промазал всего один раз и в теории сохранял шансы на высокое место, однако не справился с последним кругом и откатился назад.

Бабиков допустил ещё один промах на втором рубеже и мог бороться разве что за попадание в гонку преследования. Первые два места тем временем заняли Арнд Пайффер и Джулиан Эберхард. Кто мог предположить такие расклады перед стартом? Но оставался ещё Мартен Фуркад, который как раз в тот момент прекрасно разогнался и со вторым временем подходил к первому рубежу…

Мартен, и ты туда же! И Елисеев…

И промазал три раза! Всё как доктор прописал. Точнее, Йоханнес Бё и Антон Бабиков. Кошмар для француза на первом рубеже. Конечно, можно всё списать на сильный ветер и метель, но другие ведь сумели справиться с непредсказуемой корейской погодой. Несколькими минутами ранее «подвиг» Мартена повторил и Матвей Елисеев — последняя российская надежда в олимпийском спринте. Три промаха у нашего спортсмена лишили нас всяких шансов на приемлемый результат. Матвей добавил к этому ещё два промаха на «стойке», и всё стало ясно. Ждали чуда и не дождались. В очередной раз. Пора бы уже привыкнуть.

Крчмарж и Виндиш — откуда вы взялись?

Биатлонные гонки на Олимпиадах часто выводят в свет имена, которые на Кубке мира мы слышим разве что, когда идём борьба за «сороковочку». Вспомним Павла Хурайта, Венсана Жея. И вот на этот раз такими персонажами стали чех Михал Крчмарж и итальянец Доминик Виндиш. Первый вообще обошёлся без промахов, а второй с одним неточным выстрелом реактивно перемещался по дистанции и сохранял шансы на медаль. И вот на последнем круге оба сумели реализовать эти шансы и закончили гонку на второй и третьей позициях соответственно.

Крчмарж и Виндиш на олимпийском подиуме, вдумайтесь в это. Если Доминика ещё худо-бедно можно было там ожидать, то успех чеха стал совсем уж сенсационным.

Мартен Фуркад реабилитировался на второй стрельбе, но в борьбу за подиум ввязаться не сумел. А на первом месте остался всё тот же Арнд Пайффер. Антон Бабиков проиграл больше двух минут победителю, Матвей Елисеев — почти три с половиной. Занавес.

Александр Говоров