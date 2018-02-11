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Летние игры в Пхёнчхане
1 Германия 3 0 1
2 Нидерланды 2 2 1
11 Россия 0 0 1
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11 февраля 2018, 15:38 | Биатлон | Прессбол

ОИ-2018. Спринт. Антон Смольский показал лучший результат в сезоне

В Пхенчхане завершилась мужская спринтерская гонка по биатлону.

Белорус Антон Смольский показал 35-й результат, Владимир Чепелин — 34-й. Сергей Бочарников показал 42-й результат, а Роман Елетнов с шестью промахами оказался 71-м. Антон Смольский показал лучший результат сезона.

В Рупольдинге он был 85-м.

1. А. Пайффер (Германия) 23.38,8 (0−0)
2. М. Крчмар (Чехия) +4,4 (0−0)
3. Д. Виндиш (Италия) +7,7 (0−1)
4. Д. Эберхард (Австрия) +8,4 (0−1)
5. Э. Бьентегаард (Норвегия) +17,4 (0−2)
6. Б. Долль (Германия) +17,6 (0−1)
7. С. Шемпп (Германия) +21,4 (0−1)
8. М. Фуркад (Франция) +22,1 (3−0)
9. С. Вистнер (Швейцария) +23,5 (0−1)
10. Л. Хофер (Италия) +31,0 (1−1)
…34. В. ЧЕПЕЛИН +1.26,0 (1−1)
35. А. СМОЛЬСКИЙ +1.27,1 (1−0)
…42. С. БОЧАРНИКОВ +1.42,1 (1−1)
…71. Р. ЕЛЕТНОВ +2.33,8 (2−4)
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Биатлон

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