ОИ-2018. Спринт. Антон Смольский показал лучший результат в сезоне

Белорус Антон Смольский показал 35-й результат, Владимир Чепелин — 34-й. Сергей Бочарников показал 42-й результат, а Роман Елетнов с шестью промахами оказался 71-м. Антон Смольский показал лучший результат сезона.

В Рупольдинге он был 85-м.

1. А. Пайффер (Германия) 23.38,8 (0−0)

2. М. Крчмар (Чехия) +4,4 (0−0)

3. Д. Виндиш (Италия) +7,7 (0−1)

4. Д. Эберхард (Австрия) +8,4 (0−1)

5. Э. Бьентегаард (Норвегия) +17,4 (0−2)

6. Б. Долль (Германия) +17,6 (0−1)

7. С. Шемпп (Германия) +21,4 (0−1)

8. М. Фуркад (Франция) +22,1 (3−0)

9. С. Вистнер (Швейцария) +23,5 (0−1)

10. Л. Хофер (Италия) +31,0 (1−1)

…34. В. ЧЕПЕЛИН +1.26,0 (1−1)

35. А. СМОЛЬСКИЙ +1.27,1 (1−0)

…42. С. БОЧАРНИКОВ +1.42,1 (1−1)

…71. Р. ЕЛЕТНОВ +2.33,8 (2−4)