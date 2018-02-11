Российские хоккеисты на трибунах поддержат женскую команду в матче ОИ с канадками
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 11 февраля. /ТАСС/. Хоккеисты команды олимпийских атлетов из России на трибунах поддержат российских хоккеисток в матче олимпийского турнира против сборной Канады. Встреча состоится в Канныне на арене Университета Квандон.
«Сегодня у нас выходной день, решили прийти поддержать девчонок, да и дома сидеть не хотелось, — рассказал ТАСС тренер мужской команды Хайрис Витолиньш. — Пришли все желающие, большинство хоккеистов здесь».
«Противостояние России и Канады — это всегда интересно, — продолжил Витолиньш. — Пока не прозвучал финальный свисток, ты еще не проиграл. Почему бы нашим хоккеисткам сегодня не победить?».
Российские хоккеисты прибыли в Олимпийскую деревню в воскресенье днем, переехав из Аняна, где проводили заключительный сбор перед Играми. Первый матч команда проведет 14 февраля против словаков.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter