Российские хоккеисты на трибунах поддержат женскую команду в матче ОИ с канадками

«Сегодня у нас выходной день, решили прийти поддержать девчонок, да и дома сидеть не хотелось, — рассказал ТАСС тренер мужской команды Хайрис Витолиньш. — Пришли все желающие, большинство хоккеистов здесь».

«Противостояние России и Канады — это всегда интересно, — продолжил Витолиньш. — Пока не прозвучал финальный свисток, ты еще не проиграл. Почему бы нашим хоккеисткам сегодня не победить?».

Российские хоккеисты прибыли в Олимпийскую деревню в воскресенье днем, переехав из Аняна, где проводили заключительный сбор перед Играми. Первый матч команда проведет 14 февраля против словаков.

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