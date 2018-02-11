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11 февраля 2018, 15:27 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Арнд Пайффер выиграл спринт на Олимпиаде-2018

Немец Арнд Пайффер стал олимпийским чемпионом Пхенчхана-2018 в спринте.

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© AFP 2018

Он преодолел дистанцию 10 километров с двумя огневыми рубежами без промахов. Это олимпийское золото стало для 30-летнего спортсмена первым в карьере.

Второе место занял чех Михал Крчмарж с отставанием +4,4 секунды. Тройку лидеров замкнул итальянец Доминик Виндиш.

Россиянин Антон Бабиков допустил 4 промаха, Матвей Елисеев — 5 и финишировали 57-м и 83-м соответственно.

Пхенчхан (Корея).

XXIII Олимпийские зимние игры

Биатлон. Мужчины

Спринт

10 км

1. Арнд Пайффер (Германия) — 23.38,8 (0).

2. Михал Крчмарж (Чехия) — отставание 04,4 (0).

3. Доминик Виндиш (Италия) — 07,7 (1)…

57. Антон БАБИКОВ (Россия) — 02.09,7 (4).

83. Матвей ЕЛИСЕЕВ (Россия) — 03.20,5 (5).
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