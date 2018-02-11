Арнд Пайффер выиграл спринт на Олимпиаде-2018

И у победителей, и у проигравших, да и у всех, кто побывал в биатлонном центре «Альпензия» на мужском спринте, было одно общее и, безусловно, главное ощущение. Лютый холод. Правда, одним душу согревала радость успеха, а другим только и оставалось, что хладнокровно размышлять о причинах неудачи.