Жителям КНДР не рассказали о разгроме объединенной женской команды на ОИ

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Об этом в воскресенье, 11 февраля, сообщает телеканал RT.

По словам журналистов, Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК) рассказало жителям страны о самом матче, но не упомянуло о его результате.

Ранее в феврале сестра северокорейского лидера Ким Е Чжон после визита в резиденцию южнокорейского президента Мун Чжэ Ина оставила запись в гостевой книге.

«Я жду, что Пхеньян и Сеул будут ближе друг другу в сердцах нашего корейского народа, а также достижения объединения и процветания в будущем», — написала она.