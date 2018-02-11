Стал известен состав женской сборной России на матч с Канадой в рамках ОИ-2018
Стал известен состав женской сборной России на матч с Канадой в рамках Олимпийских игр 2018 года в Южной Корее.
Подопечные Алексея Чистякова сегодня стартуют на олимпийском турнире. Начало матча — 15:10 мск.
Александрова (Морозова);.
Ганеева — Баталова, Павлова — Белякова — Сосина;.
Пирогова — Гончаренко, Штарёва — Дергачёва — Шохина;.
Николаева — Лобова, Смолина — Дюпина — Кадирова;.
Ткачёва, Старовойтова — Канаева — Кулишова.
Ранее в первом матче игрового дня сборная США победила команду Финляндии (3:1).
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