Хоккеисты сборной Швейцарии обыграли норвежцев в выставочном матче

Встреча, прошедшая в воскресенье, завершилась со счетом 4:2 (0:1, 3:0, 1:1) в пользу швейцарцев.

Хоккейный турнир на Играх-2018 стартует 14 февраля. Сборная Швейцарии выступит на предварительном раунде в группе А, где ее соперниками будут команды Канады, Чехии и Южной Кореи. Сборная Норвегии сыграет в группе С с командами Швеции, Финляндии и Германии.