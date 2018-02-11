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11 февраля 2018, 14:32 | Хоккей | Р-Спорт

Хоккеисты сборной Швейцарии обыграли норвежцев в выставочном матче

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Хоккеисты сборной Швейцарии обыграли команду Норвегии в выставочном матче в преддверии старта на Играх-2018 в южнокорейском Пхенчхане.

Встреча, прошедшая в воскресенье, завершилась со счетом 4:2 (0:1, 3:0, 1:1) в пользу швейцарцев.

Хоккейный турнир на Играх-2018 стартует 14 февраля. Сборная Швейцарии выступит на предварительном раунде в группе А, где ее соперниками будут команды Канады, Чехии и Южной Кореи. Сборная Норвегии сыграет в группе С с командами Швеции, Финляндии и Германии.
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