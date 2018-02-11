Мартен Фуркад и еще 10 суперзвезд на Олимпийских играх в Пхенчхане

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Мартен Фуркад, биатлон

Лучшим биатлонистом за всю историю многие назовут Уле-Эйнара Бьорндалена. Но Мартен способен превзойти достижения норвежца. Несколько рекордов Уле французу уже покорились.

Фуркад никому не отдает Большой хрустальный глобус шесть лет подряд. Такого в мужском биатлоне не делал никто. И, похоже, в этом году у него будет седьмая победа в общем зачете Кубка мира. Также он делит первое место с Магдаленой Форсберг по количеству выигранных гонок на Кубке мира в одном сезоне — 14.

Олимпийских медалей по сравнению с Бьорндаленом у француза не так уж много — два золота и два серебра. Но из Пхенчхана Фуркад собирается уехать королем.

Шон Уайт, сноуборд

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BNivtT6Dbxd/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BNivtT6Dbxd/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Photo: @gabe_lheureux #whtspace</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/shaunwhite/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Shaun White</a> (@shaunwhite) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-12-03T05:15:26+00:00">Дек 2, 2016 в 9:15 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Он снимается в кино, заключает миллионные контракты с крупными брендами, играет на электрогитаре, имеет более полумиллиона подписчиков в инстаграме. У американского сноубордиста есть все атрибуты рок-звезды. Как и тру селебрити Шон Уайт имел проблемы с законом — в 2012-м его арестовывали за вандализм в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

Но такой жизни у Шона Уайта не было бы, не будь он крутым спортсменом. Он удерживает рекорд по количеству золотых медалей на самых престижных соревнованиях в экстримальных видах спорта — X Games. На Олимпиадах «летяющий помидор» побеждал два раза в дисциплине хафпайп — в Турине в 2006 и в Ванкувере в 2010. А на зимних Играх в Сочи Шон пролетел мимо подиум, заняв четвертое место. В Корее американец собирается вернуться на вершину.

Евгения Медведева, фигурное катание

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BTeCFc9hfOV/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.525050100200396% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BTeCFc9hfOV/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Okay okay. So many people said about bad manner on deleted video. 1. Organization helped us to clean all corridor. 2. Rooms so small for this. And after all I thought what Sailor Moon post will be better than funny video?✨</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/jmedvedevaj/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Evgenia Medvedevа</a> (@jmedvedevaj) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-04-29T12:28:10+00:00">Апр 29, 2017 в 5:28 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

На свои первые Олимпийские игры Медведева приехала в статусе большой звезды. В 2015-м россиянка начала выступать на взрослом уровне и сразу уничтожила всех соперниц. В первый же сезон она выиграла все главные старты: финал Гран-при, чемпионат Европы и чемпионат мира. Через год — повторила свое достижение.

Не хватает в коллекции россиянки только победы на Олимпиаде. Конкурент в Пхенчхане у нее, по сути, только один — 15-летняя Алина Загитова. Она уже обыгрывала Медведеву на чемпионате Европы в январе этого года. Но на стороне Жени опыт и поддержка трибун. Медведева дико популярна в Азии.

Илья Ковальчук и Павел Дацюк, хоккей

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BWdg6awB-Hx/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BWdg6awB-Hx/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">KHL training camps are open. Preparing for 2017-2018 season</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/datsyuk13hockey/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Pavel Datsyuk</a> (@datsyuk13hockey) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-07-12T21:12:29+00:00">Июл 12, 2017 в 2:12 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Национальная хоккейная лига не отпустила своих игроков в Корею. И так получилось, что самый мощный состав оказался у команды олимпийских атлетов из России. Да, нет Овечкина, Малкина и Панарина. Но звезд, поигравших в Национальной хоккейной лиге, хватает.

Два самых узнаваемых игрока нашей команды — Павел Дацюк и Илья Ковальчук. Дацюк долгое время выступал за «Детройт Ред Уингз», получил в НХЛ прозвище «волшебник», выиграл два Кубка Стэнли и был включен в список 100 величайших хоккеистов в истории лиги.

Ковальчук большую часть заокеанской карьеры провел в клубе «Атланта Трэшерз». Кубка Стэнли в активе у нападающего нет. Зато россиянин становился обладателем «Морис Ришар Трофи», побил несколько клубных рекордов результативности и трижды был включен в состав на «Матчи всех звезд». И да, именно его шайба в 2008 году в матче против канадцев принесла России первое за 13 лет золото чемпионатов мира. Ну, это помнят, наверное, все.

Марсель Хиршер, горнолыжный спорт

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BTHMemUD7DY/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:38.657407407407405% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BTHMemUD7DY/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Big brother is watching me! ?? @technogym_austria Store Opening Vienna #championstrainwithtechnogym #technogym #technogymaustria</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/marcel__hirscher/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Marcel Hirscher</a> (@marcel__hirscher) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-04-20T15:36:27+00:00">Апр 20, 2017 в 8:36 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Мартен Фуркад из горнолыжного спорта. Но у австрийца до сих пор нет золотой медали Олимпийских игр. Хотя на зимние Игры он приезжал так же часто, как и француз. Ванкувер-2010 не принес ему ничего, в Сочи-2014 он был вторым в слаломе.

Медалей же других крупных соревнований у него хватает. На последнем чемпионате мира он выиграл свое пятое и шестое золото в карьере. Марсель шесть раз подряд (как и Фуркад) становился обладателем Кубка мира. Трижды признавался лучшим спортсменом года в своей стране. Если из Пхенчхана он уедет без победы, то это будет уже неприлично.

Марит Бьорген, лыжные гонки

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/xj4j5EzErS/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/xj4j5EzErS/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Марит Бьорген выиграла гонку на 5 километров классическим стилем на этапе Кубка мира в итальянском Тоблахе с результатом 2 минуты 48,5 секунды. #bjorgen #бьорген #лыжи #снег #зима #спорт #спортобозрение #легенда #норвегия #norway #sport #skis</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/sport_stranitsa/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Все о спорте! All about sport!</a> (@sport_stranitsa) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2015-01-07T17:12:59+00:00">Янв 7, 2015 в 9:12 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

По количеству олимпийских наград за карьеру норвежская лыжница уступает только своим соотечественникам — Бьорну Дели и Уле-Эйнару Бьорндалену. Первый — уже давно завершил карьеру, второй — не смог пробиться в состав олимпийской сборной страны. Поэтому официально: Марит Бьорген — самая титулованная спортсменка на этих Олимпийских играх.

До зимних Игр в Корее норвежка выиграла 6 золотых, 3 серебряных и 1 бронзовую награды. В Пхенчхане она уже добавила в свою коллекцию одиннадцатую медаль — серебро в скиатлоне.

Бьорген 37 лет. Для нее это пятая Олимпиада. И только серебром в Пхенчхане она ограничиваться не планирует. Две золотых медали позволят ей обогнать Дели, а также сравняться с Бьорндаленом.

Юдзуру Ханю, фигурное катание

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BN39O9Cgw8O/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BN39O9Cgw8O/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">?? #sailormoon #whinniethepooh</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/jmedvedevaj/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Evgenia Medvedevа</a> (@jmedvedevaj) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-12-11T10:57:40+00:00">Дек 11, 2016 в 2:57 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В Пхенчхане ожидается обильный мишкопад. После каждого выступления японца зрители выбрасывают на лед плюшевые игрушки Винни-Пуха. Эта игрушка была его любимой в детстве. Сейчас у Ханю практически нет конкурентов в мужском одиночном катании. Он является действующим обладателем рекордов за короткую и произвольную программы и по их сумме.

Помешать выиграть японцу в Пхенчхане может травма. Он повредил голеностоп в ноябре прошлого года и очень долго восстанавливался. Из-за этого Ханю решил пропустить командный турнир. В Корею фигурист приехал за своей второй золотой олимпийской медалью. После победы в Сочи в 2014-м его встречали на родине 100 тысяч болельщиков.

Свен Крамер, конькобежный спорт

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BMGfzQ-gg4K/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:33.19444444444444% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BMGfzQ-gg4K/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Messen geslepen. Race Day! ??</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/svenkramer/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> sven kramer</a> (@svenkramer) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-10-28T09:26:18+00:00">Окт 28, 2016 в 2:26 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Голландец практически непобедим на дистанции 5000 метров. Эта дисциплина принесла ему две золотых медали. Здесь ему принадлежит и мировой рекорд, который он установил еще в 2007 году.

Всего же у него 9 побед на чемпионатах мира в классическом многоборье (и это рекорд среди мужчин) и 19 золотых медалей на чемпионатах мира на отдельных дистанциях (а это рекорд среди вообще всех, кто когда-либо выступал в конькобежном спорте).

Олимпийский лед Крамер облюбовал в прошлом году на чемпионате мира. Как итог — два золота (на любимых 5-ти и 10-ти тысячах метров) и одна бронза на полуторке.

Феликс Лох, санный спорт

До рекордов Армина Цоггелера и Маркуса Прока в Кубке мира Феликсу еще далеко. Итальянец и австриец по 10 раз становились победителями общего зачета. У Лоха таких достижений пока всего пять.

Но немец уже обошел своих титулованных предшественников по количеству золотых медалей на Олимпийских играх. Он выигрывал в Ванкувере и дважды побеждал в Сочи. У Цоггелера — два золота, у Прока только серебро и бронза.

С 2008 по 2016 годы на чемпионатах мира Лох опускался ниже первого места всего два раза — в 2011-м он проиграл Цоггелеру, в 2015-м — Семену Павличенко. На последнем же мировом форуме немец неожиданно стал лишь шестым в сингле. Свою неудачу он объяснил тем, что привыкает к новым саням. Но именно эти сани сейчас несут его к четвертому золоту Олимпиады.

Линдси Вонн, горнолыжный спорт

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bdm1ZlHh9qN/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:36.75925925925926% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bdm1ZlHh9qN/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Also, if I were a super hero, I’d also have a really long cape...because why not have a cape??‍♀️ #ifonly</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/lindseyvonn/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> L I N D S E Y • V O N N</a> (@lindseyvonn) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-01-06T11:44:26+00:00">Янв 6, 2018 в 3:44 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

У Линдси четыре Больших хрустальных глобуса и рекорд по общему количеству побед на этапах женского Кубка мира. Поэтому иногда ей становится скучно соревноваться с представителями своего пола. Она уже дважды просила FIS разрешить ей выступать на мужских этапах Кубка мира. В 2012-м ей отказали. Сейчас запрос Вонн находится в стадии рассмотрения. Решение Международная федерация лыжного спорта будет принимать в мае этого года.