Мартен Фуркад и еще 10 суперзвезд на Олимпийских играх в Пхенчхане
Вы узнаете их, даже если интересуетесь спортом раз в четыре года.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Мартен Фуркад, биатлон
Лучшим биатлонистом за всю историю многие назовут
Фуркад никому не отдает Большой хрустальный глобус шесть лет подряд. Такого в мужском биатлоне не делал никто. И, похоже, в этом году у него будет седьмая победа в общем зачете Кубка мира. Также он делит первое место с Магдаленой Форсберг по количеству выигранных гонок на Кубке мира в одном сезоне — 14.
Олимпийских медалей по сравнению с Бьорндаленом у француза не так уж много — два золота и два серебра. Но из Пхенчхана Фуркад собирается уехать королем.
Шон Уайт, сноуборд
Он снимается в кино, заключает миллионные контракты с крупными брендами, играет на электрогитаре, имеет более полумиллиона подписчиков в инстаграме. У американского сноубордиста есть все атрибуты
Но такой жизни у Шона Уайта не было бы, не будь он крутым спортсменом. Он удерживает рекорд по количеству золотых медалей на самых престижных соревнованиях в экстримальных видах спорта — X Games. На Олимпиадах «летяющий помидор» побеждал два раза в дисциплине хафпайп — в Турине в 2006 и в Ванкувере в 2010. А на зимних Играх в Сочи Шон пролетел мимо подиум, заняв четвертое место. В Корее американец собирается вернуться на вершину.
Евгения Медведева, фигурное катание
На свои первые Олимпийские игры Медведева приехала в статусе большой звезды. В 2015-м россиянка начала выступать на взрослом уровне и сразу уничтожила всех соперниц. В первый же сезон она выиграла все главные старты: финал
Не хватает в коллекции россиянки только победы на Олимпиаде. Конкурент в Пхенчхане у нее, по сути, только один — 15-летняя Алина Загитова. Она уже обыгрывала Медведеву на чемпионате Европы в январе этого года. Но на стороне Жени опыт и поддержка трибун. Медведева дико популярна в Азии.
Илья Ковальчук и Павел Дацюк, хоккей
Национальная хоккейная лига не отпустила своих игроков в Корею. И так получилось, что самый мощный состав оказался у команды олимпийских атлетов из России. Да, нет Овечкина, Малкина и Панарина. Но звезд, поигравших в Национальной хоккейной лиге, хватает.
Два самых узнаваемых игрока нашей команды — Павел Дацюк и Илья Ковальчук. Дацюк долгое время выступал за «Детройт Ред Уингз», получил в НХЛ прозвище «волшебник», выиграл два Кубка Стэнли и был включен в список 100 величайших хоккеистов в истории лиги.
Ковальчук большую часть заокеанской карьеры провел в клубе «Атланта Трэшерз». Кубка Стэнли в активе у нападающего нет. Зато россиянин становился обладателем «Морис Ришар Трофи», побил несколько клубных рекордов результативности и трижды был включен в состав на «Матчи всех звезд». И да, именно его шайба в 2008 году в матче против канадцев принесла России первое за 13 лет золото чемпионатов мира. Ну, это помнят, наверное, все.
Марсель Хиршер, горнолыжный спорт
Мартен Фуркад из горнолыжного спорта. Но у австрийца до сих пор нет золотой медали Олимпийских игр. Хотя на зимние Игры он приезжал так же часто, как и француз. Ванкувер-2010 не принес ему ничего, в Сочи-2014 он был вторым в слаломе.
Медалей же других крупных соревнований у него хватает. На последнем чемпионате мира он выиграл свое пятое и шестое золото в карьере. Марсель шесть раз подряд (как и Фуркад) становился обладателем Кубка мира. Трижды признавался лучшим спортсменом года в своей стране. Если из Пхенчхана он уедет без победы, то это будет уже неприлично.
Марит Бьорген, лыжные гонки
По количеству олимпийских наград за карьеру норвежская лыжница уступает только своим соотечественникам — Бьорну Дели и
До зимних Игр в Корее норвежка выиграла 6 золотых, 3 серебряных и 1 бронзовую награды. В Пхенчхане она уже добавила в свою коллекцию одиннадцатую медаль — серебро в скиатлоне.
Бьорген 37 лет. Для нее это пятая Олимпиада. И только серебром в Пхенчхане она ограничиваться не планирует. Две золотых медали позволят ей обогнать Дели, а также сравняться с Бьорндаленом.
Юдзуру Ханю, фигурное катание
В Пхенчхане ожидается обильный мишкопад. После каждого выступления японца зрители выбрасывают на лед плюшевые игрушки
Помешать выиграть японцу в Пхенчхане может травма. Он повредил голеностоп в ноябре прошлого года и очень долго восстанавливался.
Свен Крамер, конькобежный спорт
Голландец практически непобедим на дистанции 5000 метров. Эта дисциплина принесла ему две золотых медали. Здесь ему принадлежит и мировой рекорд, который он установил еще в 2007 году.
Всего же у него 9 побед на чемпионатах мира в классическом многоборье (и это рекорд среди мужчин) и 19 золотых медалей на чемпионатах мира на отдельных дистанциях (а это рекорд среди вообще всех, кто
Олимпийский лед Крамер облюбовал в прошлом году на чемпионате мира. Как итог — два золота (на любимых 5-ти и 10-ти тысячах метров) и одна бронза на полуторке.
Феликс Лох, санный спорт
До рекордов Армина Цоггелера и Маркуса Прока в Кубке мира Феликсу еще далеко. Итальянец и австриец по 10 раз становились победителями общего зачета. У Лоха таких достижений пока всего пять.
Но немец уже обошел своих титулованных предшественников по количеству золотых медалей на Олимпийских играх. Он выигрывал в Ванкувере и дважды побеждал в Сочи. У Цоггелера — два золота, у Прока только серебро и бронза.
С 2008 по 2016 годы на чемпионатах мира Лох опускался ниже первого места всего два раза — в 2011-м он проиграл Цоггелеру, в 2015-м — Семену Павличенко. На последнем же мировом форуме немец неожиданно стал лишь шестым в сингле. Свою неудачу он объяснил тем, что привыкает к новым саням. Но именно эти сани сейчас несут его к четвертому золоту Олимпиады.
Линдси Вонн, горнолыжный спорт
У Линдси четыре Больших хрустальных глобуса и рекорд по общему количеству побед на этапах женского Кубка мира. Поэтому иногда ей становится скучно соревноваться с представителями своего пола. Она уже дважды просила FIS разрешить ей выступать на мужских этапах Кубка мира. В 2012-м ей отказали. Сейчас запрос Вонн находится в стадии рассмотрения. Решение Международная федерация лыжного спорта будет принимать в мае этого года.
Тем не менее, олимпийских медалей у американки не так уж много. Золото в скоростном спуске и бронз в супергиганте. Обе награды она завоевала на Играх в Ванкувере. На Олимпиаде в Сочи Вонн участие не принимала
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter