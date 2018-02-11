Остров «русский» в Пхенчхане. Что такое Дом Спорта и почему там очень круто

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Олимпиада в Пхенчхане, вокруг которой кипело столько страстей, наконец-то стартовала. На ближайшие две недели российские любители спорта забудут слова «суд», «МОК», «Бах», «отстранение», «дисквалификация» и смогут от души поболеть за наших спортсменов, вынужденных выступать под флагом с олимпийскими кольцами.

Вся Россия будет горячо поддерживать ребят у телевизоров, а у тех болельщиков, находящихся в Пхенчхане, есть эксклюзивная возможность фанатеть не только на трибунах, но в Доме Спорта, который в день старта олимпийских соревнований открыла букмекерская компания «Лига Ставок». Все эти дни с вами самые авторитетные спортивные эксперты с букмекерскими прогнозами на актуальные события дня, розыгрыши призов и викторины на знание российского спорта.

Организаторы делают все, чтобы российские любители спорта чувствовали не только тепло родного дома, но и постоянно находились в атмосфере праздника. Конкурсы, шоу-программы, выступления приглашенных музыкантов, просмотр олимпийских трансляций вместе с заслуженными российскими спортсменами.

В частности, сегодня в Доме Спорта интерактивную программу по бит-боксу провел Евгений Кичигин — одна из звезд этого музыкального направления. Каждый желающий смог освоить базовые навыки бит-бокса и скоро смогут раскачать любую вечеринку.

А после этого прошел бесценный мастер-класс по перкуссии. В Дом Спорта стоило прийти хотя бы для того, чтобы узнать, что это за инструмент такой. Все это действо переросло в джем-сейшн, в котором принимали участие, как профессиональные музыканты, так и болельщики.

Тоску по Родине разгоняли балалайкой и баяном. Максим Дурьев и Григорий Александров на своих выступлениях творили настоящую магию, которая позволила всем посетителям почувствовать домашнюю атмосферу: плюшки, самовар, душистый чай… Вот только березку обнять было нельзя, но организаторы это исправят.

А музыканты — бесспорно, виртуозы. Максим Дурьев со своей балалайкой исколесил полмира, выходил на сцену с Мирей Матье и Пласидо Доминго. Григорий Александров — главный баянист Санкт-Петербурга, активно гастролирует в России и Европе.

Ну, а главными гостями Дома Спорта сегодня стали чемпионы мира, двукратные олимпийские чемпионы, наши прославленные фигуристы Татьяна Волосожар и Максим Траньков. Они провели автограф-сессию, наделали кучу крутейших селфи с каждым желающим, а потом вместе со всеми болели за нашу хоккейную сборную, которая в соседнем Аняне проводила выставочный матч против сборной Кореи.

Наши парни расщепили хозяев Олимпиады на атомы — 8:1. У нас забили все четыре звена, великолепно проявили себя лидеры команды: Павел Дацюк набрал 2 очка (1+1), Кирилл Капризов — 2 (1+1), Михаил Григоренко — 3 (1+2). Ребята в полном порядке, в том числе и голкипер нашей сборной — Василий Кошечкин, который справился с массой опасной бросков соперника.

Кульминацией вечера стал сеанс совместного боления за шорт-трекиста Семена Елистратова, который вышел в финал на дистанции 1500 м. Все в Доме Спорта посылали позитивные флюиды в адрес нашего спортсмена, а потом бурно праздновали первую медаль, которую принес он России.

Это была огненная гонка. Семену противостояли восемь оппонентов, и в этой толчее он выстоял. Уфимец не дрогнул в тот момент, когда под давлением пелетона кореец с французом споткнулись и дружно улетели в борт. Елистратов финишировал третьим со слезами на глазах!

В Доме Спорта в эти мгновения царила невероятная атмосфера единения. Вы просто обязаны посетить это место, чтобы ощутить эти эмоции.