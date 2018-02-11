Остров «русский» в Пхенчхане. Что такое Дом Спорта и почему там очень круто
Там болеют за наших.
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Олимпиада в Пхенчхане, вокруг которой кипело столько страстей,
Вся Россия будет горячо поддерживать ребят у телевизоров, а у тех болельщиков, находящихся в Пхенчхане, есть эксклюзивная возможность фанатеть не только на трибунах, но в Доме Спорта, который в день старта олимпийских соревнований открыла букмекерская компания «Лига Ставок». Все эти дни с вами самые авторитетные спортивные эксперты с букмекерскими прогнозами на актуальные события дня, розыгрыши призов и викторины на знание российского спорта.
Организаторы делают все, чтобы российские любители спорта чувствовали не только тепло родного дома, но и постоянно находились в атмосфере праздника. Конкурсы,
В частности, сегодня в Доме Спорта интерактивную программу по
А после этого прошел бесценный
Тоску по Родине разгоняли балалайкой и баяном. Максим Дурьев и Григорий Александров на своих выступлениях творили настоящую магию, которая позволила всем посетителям почувствовать домашнюю атмосферу: плюшки, самовар, душистый чай… Вот только березку обнять было нельзя, но организаторы это исправят.
А музыканты — бесспорно, виртуозы. Максим Дурьев со своей балалайкой исколесил полмира, выходил на сцену с Мирей Матье и Пласидо Доминго. Григорий Александров — главный баянист
Ну, а главными гостями Дома Спорта сегодня стали чемпионы мира, двукратные олимпийские чемпионы, наши прославленные фигуристы Татьяна Волосожар и Максим Траньков. Они провели
Наши парни расщепили хозяев Олимпиады на атомы — 8:1. У нас забили все четыре звена, великолепно проявили себя лидеры команды: Павел Дацюк набрал 2 очка (1+1), Кирилл Капризов — 2 (1+1), Михаил Григоренко — 3 (1+2). Ребята в полном порядке, в том числе и голкипер нашей сборной — Василий Кошечкин, который справился с массой опасной бросков соперника.
Кульминацией вечера стал сеанс совместного боления за
Это была огненная гонка. Семену противостояли восемь оппонентов, и в этой толчее он выстоял. Уфимец не дрогнул в тот момент, когда под давлением пелетона кореец с французом споткнулись и дружно улетели в борт. Елистратов финишировал третьим со слезами на глазах!
Двери дома открыты каждый день с 12 до 22 по местному (корейскому) времени. Завтра просто сумасшедший день! Фигурное катание, скиатлон у мужчин, выступление хора и
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