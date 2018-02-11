На скотном дворе. Все допингисты равны, но Сундбю равнее других

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Об этом уже столько всего сказано, но скажем еще раз. 8 февраля шесть российских атлетов с допинговым прошлым, во главе с блистательными конькобежцами Денисом Юсковым и Павлом Кулижниковым, получили финальное «нет» по поводу участие в Играх в Пхенчхане. А спустя три дня норвежский лыжник Мартин Сундбю завоевал серебро в скиатлоне.

Лично к Сундбю претензий нет: это выдающийся спортсмен, многократный чемпион мира, обладатель Кубка мира, призер Олимпиад. Он, к слову, адекватен по отношению к российским спортсменам — называл Сергея Устюгова примером для подражания, поддерживал отстраненных медалистов Сочи. Вопросы — к тем, кто применяет двойные стандарты. Какие? Приведу отрывок из недавнего материала на сайте «СЭ» об иностранных спортсменах, ранее уличенных в применении запрещенных препаратов.

«Двукратный призер Олимпийских игр, неоднократный победитель “Тур де Ски” и обладатель Кубка мира долгое время скрывал факт своего злоупотребления препаратом для лечения спортивной астмы. И если не ВАДА, подавшая иск в Спортивный арбитражный суд, про нарушение Сундбю никто бы и не узнал. Ведь Международная федерация лыжных видов спорта не нашла нарушений со стороны норвежца и не вынесла ему никакого наказания. Сальбутамол — не допинг. Но когда его содержание в организме превышает допустимое значение в десяток раз, значит, что-то не так. Полтора года Сундбю соревновался, прекрасно знаю, что идет расследование. В итоге наказание ему было вынесено крайне мягкое: двухмесячная дисквалификация, начиная с 11 июля 2016 года. Правильно, лето — самая горячая пора для лыжников. Ну и победы в Кубке мира-2014/15 вместе с призовыми он было лишен».

То есть перед нами тот же самый атлет, один раз попавшийся на допинге. Странность диагноза смущать не должна. У Юскова в юности вообще обнаружили марихуану — это приравнивается к допинговому нарушению, но по факту не является попыткой улучшить свой спортивный результат.

Серебро Сундбю в Пхенчхане стало последним и решающим доказательством: в отношении допинга единых правил для всех спортсменов больше нет, решения принимаются кулуарно, без юридической мотивировки и зависят в том числе от национальной принадлежности атлета.

Здесь все равны, но кто-то равнее других. А об этом не скажешь точнее, чем наш комментатор Дмитрий Губерниев. Вот что он несколько дней назад написал в Инстаграм:

«…CAS постановил — Логинов, Старых, Кулижников, Юсков, Бородулина и Васильев уже точно не выступят в Корее!!! Эти спортсмены имеют допинговые прошлое, были наказаны, а сейчас их наказали снова!!! Бывает, увы, двойное наказание, но не для всех!!! Херманн, Костнер, Сундбю, Пехштайн, Дель Боско и другие иностранцы могут выступать!!! Я про Джастина Гэтлина вообще молчу, а он дважды допингист!!! Если ты не из России, жри допинг, а потом выступай!!! И дело в шляпе!!!».

Дима, большой тебе респект за эти слова.

А ситуация с двойным наказанием для Кулижникова, Юскова и Ко просто смешная. Допустим, человек пришел в магазин, украл бутылку водки. Был пойман, отсидел. Вышел, завел семью, устроился на нормальную работу. И вдруг, несколько лет спустя, к нему приходят полицейские: «Пройдемте с нами в тюрьму».

«Но за что? Я же больше ничего не крал».

«Нет, вы украли. Бутылку водки. В таком-то году».

«Но за это я уже отсидел!».

«Это не важно. Гражданин, пройдемте!».

Все животные равны, но некоторые равнее других. На нашем олимпийском скотном дворе действуют именно такие правила.