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11 февраля 2018, 13:07 | Хоккей | Чемпионат.com

Шалунов и Трямкин покинули расположение сборной и вернулись в Россию

Нападающий ЦСКА Максим Шалунов и защитник «Автомобилиста» Никита Трямкин покинули расположение национальной команды на зимней Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане и вернулись в Россию, передаёт корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

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© РИА "Новости"

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