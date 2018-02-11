Шалунов и Трямкин покинули расположение сборной и вернулись в Россию
Нападающий ЦСКА Максим Шалунов и защитник «Автомобилиста» Никита Трямкин покинули расположение национальной команды на зимней Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане и вернулись в Россию, передаёт корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.
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Хоккеисты являлись запасными членами команды и могли попасть в заявку на турнир только в случае травм. Вчера стало известно, что Егор Яковлев, являвшийся ещё одним запасным, заменил в основном составе сборной России Динара Хафизуллина, который не сумел восстановиться от повреждения.
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