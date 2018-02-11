Женский турнир ОИ-2018: США одержали победу над Финляндией
Во второй игровой день женского хоккейного турнира на зимней Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане стартовали матчи в группе A.
В первом поединке сборная США оказалась сильнее команды Финляндии. Матч завершился со счётом 3:1 в пользу главного фаворита Игр.
Финской команде удалось выиграть стартовый период благодаря точному броску Вении Хови, однако команде США
«Звёздно-полосатые» перебросали финскую команду со счётом 42−24.
Во втором матче дня сборная России встретится с командой Канады. Начало встречи в 15:10 мск.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Вратари
|1-й период
|19:54
|Хови В.
|2-й период
|Ламуре М.
|28:58
|Койн К.
|31:29
|3-й период
|Danielle Cameranesi
|59:47
Статистика
|0
|Штрафное время
|0
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
Судьи