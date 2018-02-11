Женский турнир ОИ-2018: США одержали победу над Финляндией

В первом поединке сборная США оказалась сильнее команды Финляндии. Матч завершился со счётом 3:1 в пользу главного фаворита Игр.

Финской команде удалось выиграть стартовый период благодаря точному броску Вении Хови, однако команде США всё-таки удалось сломить сопротивление соперника. Во втором отрезке по разу успех отпраздновали Моника Ламуро-Морандо и Кендалл Койл. Окончательный счёт матча установила Дэни Камеранези, поразившая пустые ворота.

«Звёздно-полосатые» перебросали финскую команду со счётом 42−24.

Во втором матче дня сборная России встретится с командой Канады. Начало встречи в 15:10 мск.