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Летние игры в Пхёнчхане
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11 февраля 2018, 12:58 | Хоккей | Чемпионат.com

Женский турнир ОИ-2018: США одержали победу над Финляндией

Во второй игровой день женского хоккейного турнира на зимней Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане стартовали матчи в группе A.

В первом поединке сборная США оказалась сильнее команды Финляндии. Матч завершился со счётом 3:1 в пользу главного фаворита Игр.

Финской команде удалось выиграть стартовый период благодаря точному броску Вении Хови, однако команде США всё-таки удалось сломить сопротивление соперника. Во втором отрезке по разу успех отпраздновали Моника Ламуро-Морандо и Кендалл Койл. Окончательный счёт матча установила Дэни Камеранези, поразившая пустые ворота.

«Звёздно-полосатые» перебросали финскую команду со счётом 42−24.

Во втором матче дня сборная России встретится с командой Канады. Начало встречи в 15:10 мск.
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11 Февраля, 10:40 Группа A
Финляндия 1:3
(1:0, 0:2, 0:1)
США
Вратари
1-й период
19:54 Хови В.
2-й период
Ламуре М. 28:58
Койн К. 31:29
3-й период
Danielle Cameranesi 59:47
Статистика
0 Штрафное время 0
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Судьи

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