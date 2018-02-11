Член МОК: Корейская женская сборная по хоккею должна получить Нобелевскую премию мира
ТАСС, 11 февраля. Объединенная женская хоккейная команда Республики Корея и КНДР должна получить Нобелевскую премию мира. Такое мнение высказала член Международного олимпийского комитета и глава комиссии спортсменов МОК американка Анджела Руджеро, слова которой приводит агентство Рейтер.
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«Я бы очень хотела, чтобы эта команда получила Нобелевскую премию мира. Я буду просить людей номинировать команду на эту премию. Именно саму команду, а не МОК или федерации», — заявила Руджеро, которая выступала за женскую сборную США по хоккею и стала олимпийской чемпионкой на Играх в Нагано в 1998 году.
В субботу объединенная корейская сборная проиграла команде Швейцарии со счетом 0:8 в своем дебютном матче на Олимпиаде. Этот матч стал первым в истории Олимпиад, когда спортсмены из КНДР и Южной Кореи сыграли за одну команду. Игру посетили президент Республики Корея Мун Чжэ Ин, председатель президиума Верховного народного собрания (парламента) КНДР Ким Ён Нам и Ким Ё Чжон, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, также к ним присоединились президент МОК Томас Бах и президент Швейцарии Ален Берсе.
Решение о создании объединенной женской хоккейной команды было принято в
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