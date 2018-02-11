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11 февраля 2018, 12:08 | Олимпизм | Чемпионат.com

«Ваши атлеты — заложники ситуации. МОК — это нечестно!»

Мы разыскали знаменитого теперь на всю Россию «американца с флагом». И он рассказал про МОК и США всё, как есть.

Американец Филип Вахуда за один вечер стал знаменит на всю Россию. Рецепт успеха оказался до невозможности прост: он всего-то выложил фото с российским флагом с церемонии открытия Олимпийских игр.

Американец? С российским флагом?? На самой честной в истории Олимпиаде «чистых спортсменов»?!

Бум!!!

Вопросов формата «Почему? Зачем? Как?» у всей России имелось предостаточно, вот мы и разыскали Филипа в олимпийском Канныне. И спросили за всё.

— Подождите… Моя фотография и правда разлетелась по вашим сайтам?! — удивленно спросил Вахуда, когда услышал, почему мы вдруг им заинтересовались. — Вау, это очень круто.

 — Ещё бы, ведь не часто увидишь американца с российским флагом в руках.
— Вообще я наполовину чех, наполовину американец. Всё детство я провёл в Чехии.

 — Где вы взяли флаг? Не похоже, что купили в Корее.
— Ага, я купил его в Новой Зеландии в одном из секонд-хэндов недалеко от дома.

 — Зачем?

Мне кажется, что это абсолютно нечестно по отношению к чистым атлетам! Они просто стали заложниками ситуации. Так что мне хотелось хоть как-то их поддержать.

— Как вы считаете, решение по россиянам было обоснованным?

— Я не так уж много знаю о допинге, но точно знаю, что МОК вынес свои решения, не имея каких-либо доказательств. Самый яркий пример — Антон Шипулин и Виктор Ан. Их не пустили на Игры, приведя в качестве доказательства какие-то непонятные факты. Очень нечестно, что они готовились четыре года, а всё зря.

 — За кого из отстранённых спортсменов вы бы болели?
— За Шипулина, Ана, Устюгова, Григорьева, а также переживал бы за всю команду по биатлону. Пожалуй, именно их я и хотел увидеть больше всего.

 — В биатлоне болеете за Россию?
— И ещё за Чехию — все-таки я там вырос. Вообще биатлон — мой любимый вид спорта. И очень жаль, что Россия приехала на игры в таком ограниченном составе. Но я всё равно буду болеть за ваших ребят! Хотя больше всего шансов на медали у вас в фигурном катании и хоккее.

— Пойдёте?
— Я уже купил билеты и туда, и туда. Думаю, возьму флаг с собой. Мне бы очень хотелось увидеть, как Россия выигрывает золотую медаль. Это то, что вам сейчас нужно.

 — Вы даже не представляете, насколько странно всё это звучит…

Сначала они критикуют Путина за то, что он не такой уж и демократ, а потом поддерживают страны, где даже нет выборов. У меня вообще нет вариантов, почему они это делают. Не знаю…

Сейчас всё, что мне хочется сказать американцам, — постарайтесь судить каждого человека по отдельности и не смотрите сквозь призму политики.
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