«Ваши атлеты — заложники ситуации. МОК — это нечестно!»
Мы разыскали знаменитого теперь на всю Россию «американца с флагом». И он рассказал про МОК и США всё, как есть.
Американец Филип Вахуда за один вечер стал знаменит на всю Россию. Рецепт успеха оказался до невозможности прост: он
Американец? С российским флагом?? На самой честной в истории Олимпиаде «чистых спортсменов»?!
Бум!!!
Вопросов формата «Почему? Зачем? Как?» у всей России имелось предостаточно, вот мы и разыскали Филипа в олимпийском Канныне. И спросили за всё.
— Подождите… Моя фотография и правда разлетелась по вашим сайтам?! — удивленно спросил Вахуда, когда услышал, почему мы вдруг им заинтересовались. — Вау, это очень круто.
— Ещё бы, ведь не часто увидишь американца с российским флагом в руках.
— Вообще я наполовину чех, наполовину американец. Всё детство я провёл в Чехии.
— Где вы взяли флаг? Не похоже, что купили в Корее.
— Ага, я купил его в Новой Зеландии в одном из
— Зачем?
Мне кажется, что это абсолютно нечестно по отношению к чистым атлетам! Они просто стали заложниками ситуации. Так что мне хотелось хоть
— Как вы считаете, решение по россиянам было обоснованным?
— Я не так уж много знаю о допинге, но точно знаю, что МОК вынес свои решения, не имея
— За кого из отстранённых спортсменов вы бы болели?
— За Шипулина, Ана, Устюгова, Григорьева, а также переживал бы за всю команду по биатлону. Пожалуй, именно их я и хотел увидеть больше всего.
— В биатлоне болеете за Россию?
— И ещё за Чехию —
— Пойдёте?
— Я уже купил билеты и туда, и туда. Думаю, возьму флаг с собой. Мне бы очень хотелось увидеть, как Россия выигрывает золотую медаль. Это то, что вам сейчас нужно.
— Вы даже не представляете, насколько странно всё это звучит…
Сначала они критикуют Путина за то, что он не такой уж и демократ, а потом поддерживают страны, где даже нет выборов. У меня вообще нет вариантов, почему они это делают. Не знаю…
Сейчас всё, что мне хочется сказать американцам, — постарайтесь судить каждого человека по отдельности и не смотрите сквозь призму политики.
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