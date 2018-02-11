Риди заявил, что у WADA не складывается сотрудничество со Следственным комитетом РФ
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 11 февраля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не может договориться о сотрудничестве со Следственным комитетом России по вопросу расследования дела о манипуляциях в московской антидопинговой лаборатории. Об этом ТАСС заявил глава WADA Крейг Риди.
В ноябре глава WADA сообщил, что организация приняла предложение Следственного комитета России о сотрудничестве в расследовании допинговых нарушений.
На вопрос, удалось ли наладить сотрудничество с СК РФ, Риди ответил: «Нет. Нам прислали приглашение с предложением работать совместно со Следственным комитетом России. Мы написали ответ, выразив согласие, но за этим ничего не последовало».
«Насколько мне известно, мы вновь им написали около трех недель назад, но и на этот раз ничего не последовало. По моему мнению, мяч плотно осел именно на стороне Следственного комитета», — добавил он.
WADA настаивает на том, чтобы специалисты организации получили доступ к
История расследования
В Главном следственном управлении СК РФ в настоящее время продолжается расследование уголовного дела в отношении бывшего исполняющего обязанности директора ФГУП «Антидопинговый центр» Григория Родченкова. Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями и уничтожении
В январе СК РФ сообщил о том, собранные им доказательства опровергают показания Родченкова о подмене проб российских спортсменов в Сочи, что стало основой доклада независимой комиссии WADA во главе с Ричардом Маклареном о допинге в российском спорте.
WADA настаивает на том, чтобы российская сторона признала выводы расследования Макларена, которые говорят о существовавшей в стране на ведомственном уровне допинговой системы.
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