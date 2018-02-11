Риди заявил, что у WADA не складывается сотрудничество со Следственным комитетом РФ

В ноябре глава WADA сообщил, что организация приняла предложение Следственного комитета России о сотрудничестве в расследовании допинговых нарушений.

На вопрос, удалось ли наладить сотрудничество с СК РФ, Риди ответил: «Нет. Нам прислали приглашение с предложением работать совместно со Следственным комитетом России. Мы написали ответ, выразив согласие, но за этим ничего не последовало».

«Насколько мне известно, мы вновь им написали около трех недель назад, но и на этот раз ничего не последовало. По моему мнению, мяч плотно осел именно на стороне Следственного комитета», — добавил он.

WADA настаивает на том, чтобы специалисты организации получили доступ к допинг-пробам московской антидопинговой лаборатории, которые были опечатаны в связи со следственными действиями. Без выполнения этого условия WADA отказывается признавать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) соответствующим кодексу организации.

История расследования

В Главном следственном управлении СК РФ в настоящее время продолжается расследование уголовного дела в отношении бывшего исполняющего обязанности директора ФГУП «Антидопинговый центр» Григория Родченкова. Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями и уничтожении допинг-проб спортсменов. Он заочно арестован в России и объявлен в международный розыск.

В январе СК РФ сообщил о том, собранные им доказательства опровергают показания Родченкова о подмене проб российских спортсменов в Сочи, что стало основой доклада независимой комиссии WADA во главе с Ричардом Маклареном о допинге в российском спорте.

WADA настаивает на том, чтобы российская сторона признала выводы расследования Макларена, которые говорят о существовавшей в стране на ведомственном уровне допинговой системы.