Сборная Финляндии победила Чехию в контрольном матче, Коскинен отыграл на ноль

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Матч завершился со счётом 2:0.

В составе победителей по шайбе забросили форвард Йонас Энлунд после передачи Юусо Хиетанена и защитник Миро Хейсканен после точного паса Петри Контиолы. Обе шайбы были заброшены на 32-й минуте матча.

Ворота финской команды защищал Микко Коскинен. Павел Францоуз и Доминик Фурх провели по 30 минут в воротах сборной Чехии.

Финская команда начнёт олимпийский турнир игрой со сборной Германии, чешская команда встретится с командой Южной Кореи.