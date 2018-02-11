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11 февраля 2018, 11:54 | Хоккей | Чемпионат.com

Сборная Финляндии победила Чехию в контрольном матче, Коскинен отыграл на ноль

Сборная Финляндии победила Чехию в контрольном матче перед зимней Олимпиадой 2018 года в Пхёнчхане.

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© РИА "Новости"

Матч завершился со счётом 2:0.

В составе победителей по шайбе забросили форвард Йонас Энлунд после передачи Юусо Хиетанена и защитник Миро Хейсканен после точного паса Петри Контиолы. Обе шайбы были заброшены на 32-й минуте матча.

Ворота финской команды защищал Микко Коскинен. Павел Францоуз и Доминик Фурх провели по 30 минут в воротах сборной Чехии.

Финская команда начнёт олимпийский турнир игрой со сборной Германии, чешская команда встретится с командой Южной Кореи.
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