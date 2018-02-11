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Во второй официальный соревновательный день зимних Олимпийских игр — 2018 командный турнир по фигурному катанию продолжился короткой программой у одиночниц и в танцах на льду. Не остались в стороне и спортивные пары — они порадовали зрителей произвольным выступлением.

В соревновании одиночниц Россию представила Евгения Медведева, в танцах — опытнейшие Екатерина Боброва / Дмитрий Соловьев, а вот в спортивных парах тренерский штаб дал проявить себя Наталье Забияко и Александру Энберту, заменив более статусных Евгению Тарасову и Владимира Морозова, которые прекрасно выступили в короткой программе, заняв первое место.

Самым громким триумфом дня стало, безусловно, выступление Медведевой, которая побила свой собственный мировой рекорд по баллам в короткой программе, завоевав немыслимые 81,06 пункта.

Евгения стала первой спортсменкой, которой удалось добиться рекордных показателей на этих Олимпийских играх.

«Ощущения сейчас довольно спокойные. Знаю, что впереди много новой работы. Мировой рекорд? Ну, нормально, — невозмутимо заявила юная звезда фигурного катания специальному корреспонденту “Газеты.Ru”. — Всем известны мои трудности на пути к этой Олимпиаде. Рада, что удалось все превозмочь, переступить и в итоге добиться своего. Игры — это мечта всей моей жизни. Даже не думала над тем, стоит ли здесь выступать».

Что касается танцев на льду, то Боброва и Соловьев откатались без видимых ошибок, заставив своего тренера Александра Жулина победно вскинуть руки.

Тем не менее, россияне заработали 74,76 балла и оказались только третьими после канадцев Тесса Вирчу / Скотт Моир (80,51) и американцев Майя Шибутани / Алекс Шибутани (75,46).

Пару удивил такой исход, а партнер даже заявил, что они показали свой лучший прокат в сезоне.

«Прокатом мы очень довольны — был контакт между нами. По внутренним ощущениям, это был лучший прокат за сезон. Завтра наша любимая произвольная, которую мы готовы проехать с таким же хорошим настроем, — приводит слова Соловьева ТАСС. — Нас очень тепло принимали, домашняя атмосфера.

Как только приехали сюда, нам начали писать люди из группы поддержки, и мы поняли, что будем как дома. Когда вышли на разминку, нас поддерживали даже местные, иностранцы.

Боброва ответила на вопрос о том, что некоторые партнеры по команде принесли сборной не так много баллов, как планировалось.

«На то данная дисциплина и называется — командный турнир. Важно почувствовать командную составляющую, когда ты поддерживаешь ребят, — отметила фигуристка. — Если четыре года назад за Россию катались чемпионы мира и Европы, то нынешний состав очень молодой. Медведева, Тарасова с Морозовым — они еще новички на Играх, хоть и имеют высокий статус. Понимаю, как нужна им эта поддержка».

Также Боброва выразила поддержку Михаилу Коляде, который провалился в короткой программе, заняв восьмое место из десяти.

«На самом деле ругать Мишу абсолютно не за что. Он еще молодой и почти не катался на соревнованиях высшего уровня. Причем Миша выступал здесь первым, от него многое зависит.

Да, не справился. Но вы поймите нас, спортсменов. Мы рады уже тому факту, что вообще здесь находимся. Через сколько проблем прошли! Так что счастливы быть на Олимпиаде, — подытожила фигуристка, напоследок сообщив, что перед индивидуальным турниром улетит с Соловьевым на три-четыре дня в Японию для подготовки.

Подобно Коляде, заволновались на олимпийском льду и Забияко с Энбертом — в середине программы партнерша упала на ровном месте при переходе от одного элемента к другому.

Тем не менее, россиянам удалось избежать полного провала — они нашли в себе силы докатать выступление без ошибок, что позволило им стать третьими с 133,28 балла.

Первое место досталось канадцам Меган Дюамель / Эрик Рэдфорд (148,51), а второе — итальянцам Валентине Маркеи и Ондржею Готареку (138,44).

«Ребята справились, сделали свой максимум, дебют считаю удачным, — подчеркнула тренер россиян Нина Мозер. — Тактически мы приняли решение убрать из программы тройной сальхов, он у них не очень надежен, акцент был сделан на чистоту программы. В принципе, все удалось».

Наставница также призналась, что изначально произвольное выступление должно было достаться Ксении Столбовой и Федору Климову, но, поскольку партнерша неожиданно не получила приглашения на Игры от Международного олимпийского комитета (МОК), Забияко и Энберт были вынуждены стартовать с места в карьер:

«Для Натальи и Саши это участие стало неожиданностью, но они заслужили участие в командном турнире, и дай бог, чтобы все сложилось успешно, чтобы они попали на олимпийский подиум, для дебютантов это очень важно».

Сами фигуристы тоже остались довольны своим прокатом. Энберт заявил, что они «сделали все, что хотели».

«Катали свободно и раскованно, и не поддались грузу ответственности. Сделали сальхов двойной, а не тройной. Это единственный прыжок, в котором мы не уверены на 100 процентов. Но сделаем его в произвольном прокате индивидуальных соревнований», — пообещал Александр.

Наталья, допустившая ошибку, была немногословна.

«Я запнулась на заходе на поддержку, сама удивилась, что так получилось», — сказала спортсменка.

Тем не менее, благодаря двум промежуточным «бронзам» пар и «золоту» Медведевой россияне занимают в командном турнире второе место с 39 очками. На первом — канадцы с 45 баллами, а на третьем — американцы (36).