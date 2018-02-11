Спицов принял бы за шутку предсказание, что ему суждено стать четвертым на ОИ в скиатлоне
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 11 февраля. /ТАСС/. Российский лыжник Денис Спицов посмеялся бы, узнав перед скиатлоном на Олимпийских играх в Пхёнчхане, что ему суждено будет занять четвертое место в гонке. Об этом он рассказал журналистам вскоре после финиша.
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«Если бы мне перед гонкой об этом сказали, я бы просто посмеялся и не поверил всему этому», — сказал Спицов.
21-летний лыжник дебютировал на Олимпийских играх, до этого высоких результатов он добивался только на молодежном уровне.
Победу одержал норвежец Симен Крюгер. В начале гонки он стал виновником завала, участниками которого стали Спицов и еще один российский лыжник Андрей Ларьков.
«Да, это падение повлияло, пришлось много отыгрывать, поскольку получилось, что со старта мы ушли последними. Хорошо, что темп гонки был средним и удавалось закрывать просвет», — рассказал спортсмен.
Спицов в январе одержал победу в скиатлоне на молодежном чемпионате мира.
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