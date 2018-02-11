Спицов принял бы за шутку предсказание, что ему суждено стать четвертым на ОИ в скиатлоне

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Если бы мне перед гонкой об этом сказали, я бы просто посмеялся и не поверил всему этому», — сказал Спицов.

21-летний лыжник дебютировал на Олимпийских играх, до этого высоких результатов он добивался только на молодежном уровне.

Победу одержал норвежец Симен Крюгер. В начале гонки он стал виновником завала, участниками которого стали Спицов и еще один российский лыжник Андрей Ларьков.

«Да, это падение повлияло, пришлось много отыгрывать, поскольку получилось, что со старта мы ушли последними. Хорошо, что темп гонки был средним и удавалось закрывать просвет», — рассказал спортсмен.

Спицов в январе одержал победу в скиатлоне на молодежном чемпионате мира.