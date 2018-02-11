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11 февраля 2018, 11:44 | Лыжный спорт | БЕЛТА

Козеко: Организаторы Игр стараются ограничить влияние ветра при выступлении фристайлистов

11 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Организаторы зимней Олимпиады стараются ограничить влияние ветра при выступлении фристайлистов. Об этом рассказал пресс-службе НОК Беларуси главный тренер сборной по фристайлу Николай Козеко, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Мужская и женская команды Беларуси уже провели тренировки на склонах в комплексе «Phoenix Snow Park». Наставник команды Николай Козеко подчеркнул, что трамплин в Пхенчхане белорусы уже опробовали в прошлом году на этапе Кубка мира. «Прыжковый комплекс изменился в лучшую сторону за год. Организаторы соревнований позаботились, чтобы со стороны, откуда постоянно дует сильный ветер, был насыпан большой слой снега. Эта “стена” защищает фристайлистов от погодных сюрпризов, ветра и позволяет делать минимум корректировки на внешний фактор», — рассказал Николай Козеко.

Наставник сборной остался также доволен сбором в японской Бифуке, который позволил лучше подготовиться к Играм. «Белорусские лыжные акробаты не только успешно совладали с непростыми условиями тренировок (в это время в Японии шел большой снег), но и постарались подвести свою форму на пик к Олимпиаде», — отметил главный тренер.

Соревнования у фристайлистов состоятся в Пхенчхане 15—18 февраля. Белорусские летающие лыжники в числе фаворитов турнира.

Фото НОК Беларуси.
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