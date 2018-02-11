Старший тренер: Долидович не очень хорошо себя почувствовал во время гонки
11 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Сергей Долидович не очень хорошо себя почувствовал во время лыжной гонки в скиатлоне на Олимпийских играх в Пхенчхане. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал старший тренер сборной Беларуси по лыжным гонкам Иван Листопад, передает корреспондент БЕЛТА.
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Видимо, что-то случилось...
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«Погодные условия влияют на атлетов. Сергей подморозил нос и вновь, видимо, случился спазм легких
В такой ветер и холод он не смог бежать. Будем детально анализировать выступление и других лыжников. Ребята не очень довольны своим выступлением в прошедшей гонке", — рассказал Иван Листопад.
Белорусские атлеты на награды не претендовали. Михаил Семенов занял 44-е место, отстав от чемпиона Симена Хегстада Крюгера из Норвегии на 4 мин. 52,0 сек., Юрий Астапенко пришел к финишу 50-м с отставанием в 6 мин. 52,5 сек. Участник семи Олимпиад Сергей Долидович сошел с дистанции, как и еще три лыжника.
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