Старший тренер: Долидович не очень хорошо себя почувствовал во время гонки

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«Погодные условия влияют на атлетов. Сергей подморозил нос и вновь, видимо, случился спазм легких из-за холода, поэтому он завершил выступление досрочно.

В такой ветер и холод он не смог бежать. Будем детально анализировать выступление и других лыжников. Ребята не очень довольны своим выступлением в прошедшей гонке", — рассказал Иван Листопад.

Белорусские атлеты на награды не претендовали. Михаил Семенов занял 44-е место, отстав от чемпиона Симена Хегстада Крюгера из Норвегии на 4 мин. 52,0 сек., Юрий Астапенко пришел к финишу 50-м с отставанием в 6 мин. 52,5 сек. Участник семи Олимпиад Сергей Долидович сошел с дистанции, как и еще три лыжника.