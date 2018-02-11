Российские хоккеисты провели командную фотосессию на олимпийской арене
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 11 февраля. /ТАСС/. Российские хоккеисты приняли участие в командном фотографировании перед стартом олимпийского турнира. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
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Команда олимпийских атлетов из России по хоккею прибыла в Олимпийскую деревню в воскресенье днем, переехав из Аняна, где проводила заключительный сбор перед Играми в Пхёнчхане. Хоккеисты приняли участие в фотосессии, что предусмотрено регламентом соревнований, на льду хоккейного центра в Канныне.
В фотосессии приняли участие игроки, тренерский штаб, руководство делегации.
Первый матч российские хоккеисты проведут 14 февраля против словаков.
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