Российские хоккеисты провели командную фотосессию на олимпийской арене

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Команда олимпийских атлетов из России по хоккею прибыла в Олимпийскую деревню в воскресенье днем, переехав из Аняна, где проводила заключительный сбор перед Играми в Пхёнчхане. Хоккеисты приняли участие в фотосессии, что предусмотрено регламентом соревнований, на льду хоккейного центра в Канныне.

В фотосессии приняли участие игроки, тренерский штаб, руководство делегации.

Первый матч российские хоккеисты проведут 14 февраля против словаков.