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11 февраля 2018, 11:27 | Хоккей | ТАСС

Российские хоккеисты провели командную фотосессию на олимпийской арене

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 11 февраля. /ТАСС/. Российские хоккеисты приняли участие в командном фотографировании перед стартом олимпийского турнира. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

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© РИА "Новости"

Команда олимпийских атлетов из России по хоккею прибыла в Олимпийскую деревню в воскресенье днем, переехав из Аняна, где проводила заключительный сбор перед Играми в Пхёнчхане. Хоккеисты приняли участие в фотосессии, что предусмотрено регламентом соревнований, на льду хоккейного центра в Канныне.

В фотосессии приняли участие игроки, тренерский штаб, руководство делегации.

Первый матч российские хоккеисты проведут 14 февраля против словаков.
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ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 11 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Женская команда олимпийских атлетов из России (Olympic Athlete from Russia, OAR) по хоккею хочет попасть в медали на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом ТАСС рассказал главный тренер россиянок Алексей Чистяков.
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