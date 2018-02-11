Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Летние игры в Пхёнчхане
1 Германия 3 0 1
2 Нидерланды 2 2 1
11 Россия 0 0 1
весь медальный зачет
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/korea/news/32520405/
11 февраля 2018, 17:55 | Олимпизм | Спорт Mail.Ru

Расписание видеотрансляций Олимпиады: 12 февраля

Предлагаем вашему вниманию полное расписание видеотрансляций с Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане. 12 февраля будут разыграны восемь комплектов медалей. Первыми в борьбу за медали вступят фигуристы: решающий этап командных соревнований стартует в 4:00 мск. Не пропустите!

Поток Teleseport 2

3:55 — 7:25 — Фигурное катание. Командные соревнования. Мужчины, женщины, танцы, произвольная программа (разыгрываются медали)

13:00 — 14:00 — Биатлон. Женщины, гонка преследования (разыгрываются медали)

14:50 — 15:55 — Биатлон. Мужчины, гонка преследования (разыгрываются медали)

Поток Teleseport 3

4:10 — 5:55 — Горные лыжи. Женщины, гигантский слалом.

7:40 — 9:35 — Горные лыжи. Женщины, гигантский слалом (разыгрываются медали)

15:25 — 17:10 — Коньки. Женщины, 1500 м, финал (разыгрываются медали)

Поток Teleseport 4

3:55 — 5:45 — Сноуборд. Женщины, слоупстайл (разыгрываются медали)

7:25 — 9:00 — Сноуборд. Женщины, хаф-пайп, квалификация.

13:25 — 14:00 — Фристайл. Мужчины, могул, квалификация.

14:55 — 16:40 — Фристайл. Мужчины, могул, финал (разыгрываются медали)

Поток Teleseport 5

3:00 — 5:00 — Керлинг. Смешанные пары. ½ финала. Канада — Норвегия.

14:00 — 16:00 — Керлинг. Смешанные пары. ½ финала. Россия — Швейцария.

Поток Teleseport 6

15:45 — 17:20 — Прыжки на лыжах с трамплина. Женщины, финал (разыгрываются медали)

Поток Teleseport 7

13:45 — 16:20 — Сани. Женщины, одиночка. 1-й и 2-й заезды.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

Еще 7 новостей  
Викторина
Первая в истории Олимпийских игр дисквалификация за допинг случилась в 1968 году. Что употребил дисквалифицированный спортсмен?