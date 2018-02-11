Расписание видеотрансляций Олимпиады: 12 февраля
Предлагаем вашему вниманию полное расписание видеотрансляций с Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане. 12 февраля будут разыграны восемь комплектов медалей. Первыми в борьбу за медали вступят фигуристы: решающий этап командных соревнований стартует в 4:00 мск. Не пропустите!
Поток Teleseport 2
3:55 — 7:25 — Фигурное катание. Командные соревнования. Мужчины, женщины, танцы, произвольная программа (разыгрываются медали)
13:00 — 14:00 — Биатлон. Женщины, гонка преследования (разыгрываются медали)
14:50 — 15:55 — Биатлон. Мужчины, гонка преследования (разыгрываются медали)
Поток Teleseport 3
4:10 — 5:55 — Горные лыжи. Женщины, гигантский слалом.
7:40 — 9:35 — Горные лыжи. Женщины, гигантский слалом (разыгрываются медали)
15:25 — 17:10 — Коньки. Женщины, 1500 м, финал (разыгрываются медали)
Поток Teleseport 4
3:55 — 5:45 — Сноуборд. Женщины, слоупстайл (разыгрываются медали)
7:25 — 9:00 — Сноуборд. Женщины,
13:25 — 14:00 — Фристайл. Мужчины, могул, квалификация.
14:55 — 16:40 — Фристайл. Мужчины, могул, финал (разыгрываются медали)
Поток Teleseport 5
3:00 — 5:00 — Керлинг. Смешанные пары. ½ финала. Канада — Норвегия.
14:00 — 16:00 — Керлинг. Смешанные пары. ½ финала. Россия — Швейцария.
Поток Teleseport 6
15:45 — 17:20 — Прыжки на лыжах с трамплина. Женщины, финал (разыгрываются медали)
Поток Teleseport 7
13:45 — 16:20 — Сани. Женщины, одиночка. 1-й и 2-й заезды.
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