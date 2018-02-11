Наталья Забияко/Александр Энберт: Для гарантированного результата заменили тройной прыжок на двойной

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— Выступлением довольны, — в один голос заявили спортсмены. — За исключением небольшой заминки при заходе на поддержку, в целом, катались свободно и достаточно раскованно.

— Почему сделали двойной сальхов вместо тройного?

— Это единственный элемент, в котором мы не уверены на 100 процентов. Если бы упали с тройного, то получили бы меньше баллов, чем за чистый двойной прыжок. Поэтому решили не рисковать.

— Участниками командного турнира вы стали после отстранения Ксении Столбовой и Фёдора Климова. Как это повлияло на вашу подготовку?

— Перед крупными соревнованиями всегда есть обойма из 5−6 участников. Запасные в этом составе должны быть готовы в любой момент заменить первых номеров. Так что нам не составит труда откатать три программы вместо двух. Хочу сказать, что мы очень серьёзно отнеслись к выступлению в командном турнире. Не думайте, что это была для нас разминка перед личными соревнованиями.

— Сегодня вы вышли на лёд последними. А любимые стартовые номера у вас есть?

— В короткой программе нравится выступать первыми, а в произвольной — вторыми.