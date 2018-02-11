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11 февраля 2018, 11:11 | Лыжный спорт | ТАСС

Вяльбе плакала от счастья, когда Спицов финишировал четвертым в скиатлоне

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 11 февраля. /ТАСС/. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) и главный тренер национальной команды Елена Вяльбе, находившаяся на трибуне вместе со зрителями, не могла сдержать слез от счастья в момент, когда россиянин Денис Спицов финишировал четвертым в скиатлоне на Олимпиаде-2018. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

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© РИА "Новости"

Первым стал норвежец Симен Крюгер, преодолевший 30 км за 1 час 16 минут 20 секунд. Серебро и бронзу завоевали его соотечественники — Мартин Сундбю (отставание 8 секунд) и Ханс Холунд (+9,9) соответственно. Четвертое место занял российский лыжник Денис Спицов (+12,7).

«Я сегодня, как вы видели, плакала от счастья, когда мой спортсмен финишировал четвертым, — призналась Вяльбе в беседе с журналистами. — Конечно, мы предполагали, что он может быть в шестерке, но получилось все так здорово. Спицов в начале гонки попал в завал, как и сегодняшний победитель Крюгер, но у того опыта побольше».

«Денис — это молодой спортсмен, он в силу возраста только сейчас набирает форму. Если говорить про других, то разочаровал Андрей Ларьков. Все остальные выступили хорошо», — заключила Вяльбе.

Россияне Алексей Виценко, Андрей Мельниченко и Андрей Ларьков заняли, соответственно, 23-е, 29-е и 30-е места.

Скиатлон проходит в два этапа: первую часть (15 км) спортсмены преодолевают классическим стилем, вторую (15 км) — коньковым ходом.
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