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11 февраля 2018, 10:41 | Лыжный спорт | Чемпионат.com

Спицов отыграл 40 секунд и занял четвёртое место в скиатлоне на Олимпиаде

Норвежец Симен Хегстад Крюгер выиграл скиатлон на 30 км на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.

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© РИА "Новости"

Второе место занял ещё один представитель Мартин Йонсруд Сундбю, а замкнул тройку призёров его соотечественник Ханс Кристер Холунд.

Лучшим из россиян стал Денис Спицов, финишировавший четвёртым. 21-летний спортсмен в самом начале дистанции попал в завал и вынужден был отыгрывать отставание, которое доходило до 40 секунд.

Олимпиада-2018. Пхёнчхан, Южная Корея

Лыжные гонки. Мужчины. Скиатлон, 30 км

1. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 1:16.20,0.

2. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) — +8,0.

3. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) — +9,9.

4. Денис Спицов (Россия) — +12,7…

23. Алексей Виценко (Россия) — +1.42,2…

29. Андрей Мельниченко (Россия) — +2.30,5.

30. Андрей Ларьков (Россия) — +2.30,6.
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