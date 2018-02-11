Руки прочь от Елистратова, подло считать его допингером

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Ну сколько можно? Сегодня утром западные журналисты спросили официального представителя МОК, на каком основании до Олимпиады в Пхенчхане допущен представитель шорт-трека Семен Елистратов, накануне принесший сборной олимпийских атлетов из России первую медаль. Он же спортсмен с допинговой историей, утверждают они, и не стесняются задавать такой вопрос. Но проблема в том, что у Елистратова никогда не было допинговой истории! Было недоразумение с мельдонием, но в тот скандал были втянуты десятки российских и иностранных спортсменов, подавляющее большинство которых было полностью оправдано. В том числе и Семен.

ЧТО ОН ДЕЛАЕТ НА ОЛИМПИАДЕ

Почему зарубежные журналисты вообще задали такой вопрос? Потому что у границ их памяти мелькает история с мельдонием. Это то ли не совсем четкое воспоминание, то ли откровенное издевательство. Казалось, что эта сага завершилась почти два года назад, все во всем разобрались. А ворошить сейчас тот инцидент, который возник из-за нечеткой работы антидопинговых служб, — просто наглость.

«Как вы знаете, мельдоний — особый вопрос. Его выход из организма не был изучен. Нужно посмотреть правде в глаза, это не считалось допингом. Мельдоний в Восточной Европе использовался широко и до определенного момента не был запрещен», — ответил на вопрос журналистов глава медицинского департамента МОК Ричард Баджетт.

Вчера. Каннын. Семен ЕЛИСТРАТОВ AFP 2018

УДАР ПО НЕРВАМ

История с мельдонием началась в марте 2016 года. Одна за другой пробы звезд российского спорта и спортсменов из бывшего СССР давали положительный результат на этот препарат, который был включен в стоп-лист ВАДА с 1 января 2016 года.

Юлия Ефимова, Павел Кулижников, Семен Елистратов, Екатерина Боброва, Александр Маркин, Эдуард Ворганов и многие другие. Спортсмены из совершенно разных видов спорта. И как апофеоз — чистосердечное признание звезды мирового тенниса Марии Шараповой. Казалось, что мельдониевая волна накроет российский спорт с головой.

Все спортсмены, пробы которых оказались положительными, были отстранены от соревнований. Тот же Елистратов, до скандала с мельдонием вынесший всех соперников на сочинском чемпионате Европы и набравший невероятную форму, пропустил чемпионат мира в Сеуле. Фигуристы Екатерина Боброва в паре с Дмитрием Соловьевым также не смогли поехать на чемпионат мира в Бостоне.

И ладно бы только в этом заключалось самое страшное. Никто не знал, что будет дальше. Ведь самым вероятным вариантом развития событий представлялась двухлетняя дисквалификация, а для некоторых — пожизненная. Это был страшный удар по нервам, и Елистратов признавался, что четыре месяца после этого просто не мог нормально спать.

Вчера. Каннын. Семен ЕЛИСТРАТОВ AFP 2018

ДОПИНГОМ НЕ СЧИТАЛОСЬ, ЯСНО ВАМ?

Все закончилось через полтора месяца. В тот момент эксперты выяснили, что срок вывода мельдония из организма намного превышает тот период, про который изначально знали во Всемирном антидопинговом агентстве. Было принято решение о допустимой концентрации мельдония в организме, при которой никаких санкций к спортсменам быть не может.

Допустимым было признано содержание мельдония в пробах не более 1 микрограмма на миллилитр, если проба была взята до 1 марта 2016 года. Кроме того, если проба была взята до 1 марта, и «некриминальная» концентрация составляла от 1 до 15 мкг, или если проба была взята после 1 марта, а концентрация — менее 1 мкг, в этих случаях решение по временной дисквалификации спортсмена оставалось за федерацией.

Временные отстранения стали сниматься одно за другим. В том числе — у Семена Елистратова. Спортсмены были полностью оправданы, то есть случаи с мельдонием не считались как допинг-история. Как сказал Ричард Баджетт, допингом не считалось.

По большому счету, единственной жертвой скандала из звезд стала Мария Шарапова, которая 15 месяцев провела вне тенниса, пропустила важнейшие турниры и потеряла некоторых спонсоров. Конечно, и после решения ВАДА были отдельные случаи разгильдяйства со стороны врачей и спортсменов. Как, например, скандал с молодыми российскими гандболистками летом прошлого года. Но это были именно отдельные случаи, а не массовые нарушения.

Вчера. Каннын. Семен ЕЛИСТРАТОВ (№12) AFP 2018

А ЕСЛИ СПРОСИТЬ ПРО ВАШИХ?

Почему вопрос про Елистратова — просто наглость? А если спросить, что на Олимпиаде делают норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю, немецкая биатлонистка Дениза Херрман, канадский фристайлист Крис дель Боско? У них, в отличие от Елистратова, были вполне реальные дисквалификации за доказанные нарушения антидопинговых правил.

Россия на Олимпиаде в Пхенчхане находится на почти бесправном положении. Но это не значит, что говорить в адрес наших спортсменов можно все, что угодно. Это подло и мерзко. Как и обещание в конце Игр изучить все слова олимпийских атлетов из России, сказанные во время Пхенхчана-2018.