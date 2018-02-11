Боброва: Российские фигуристы получили удвоенную поддержку в Пхёнчхане

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«У меня возникло ощущение, что когда приедем на Игры, поддержка будет в два раза больше. Люди понимают наше положение, по-человечески хотят нас поддержать. Мы счастливы, что мы здесь. Во всех частях катка видишь людей из нашей страны, в одном секторе вообще песни на нашем языке», — сказала Боброва.

Командный турнир завершится 12 февраля, когда произвольную программу представят мужчины, женщины и танцевальные дуэты. Лидирует сборная Канады с 45 очками. Олимпийские атлеты из России занимают второе место (39). Третьей идет сборная США (36).