Коляда выступит в произвольной программе командного турнира ОИ
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 11 февраля. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Российский фигурист Михаил Коляда выступит в произвольной программе олимпийского командного турнира. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков.
Командный турнир завершится 12 февраля, когда произвольную программу представят мужчины, женщины и танцевальные дуэты. Ранее служба информации Олимпийского комитета России сообщила, что Алина Загитова заменит Евгению Медведеву, обновившую мировой рекорд в короткой программе.
Худшим среди пяти прокатов россиян стало выступление Коляды, который стал восьмым в короткой программе.
«У мужчин выступит Коляда, в танцах — Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев», — сказал Горшков.
В командном турнире лидирует сборная Канады с 45 очками. Олимпийские атлеты из России занимают второе место (39). Третьей идет сборная США (36).
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