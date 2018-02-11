Коляда выступит в произвольной программе командного турнира ОИ

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Командный турнир завершится 12 февраля, когда произвольную программу представят мужчины, женщины и танцевальные дуэты. Ранее служба информации Олимпийского комитета России сообщила, что Алина Загитова заменит Евгению Медведеву, обновившую мировой рекорд в короткой программе.

Худшим среди пяти прокатов россиян стало выступление Коляды, который стал восьмым в короткой программе.

«У мужчин выступит Коляда, в танцах — Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев», — сказал Горшков.

В командном турнире лидирует сборная Канады с 45 очками. Олимпийские атлеты из России занимают второе место (39). Третьей идет сборная США (36).