Забияко и Энберт рады, что справились с ответственностью перед произвольной программой
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 11 февраля. /ТАСС/. Российские фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт рады, что они сумели справиться с грузом ответственности в произвольной программе среди спортивных пар в командном олимпийском турнире. Об этом Энберт сказал журналистам.
Забияко и Энберт заняли третье место по итогам произвольной программы. «Выступлением довольны, эмоции исключительно положительные. Рады, что сделали все, что хотели. Катали свободно и раскованно, и не поддались грузу ответственности», — сказал Энберт.
«Сделали сальхов двойной, а не тройной. Это единственный прыжок, в котором мы не уверены на 100 процентов. Но сделаем его в произвольном прокате индивидуальных соревнований», — добавил он.
Энберт подчеркнул, что пара не воспринимала командные соревнования как раскатку перед индивидуальными. «Это было ответственно и волнительно, мы старались показывать все по максимуму», — сказал он.
«Я запнулась на заходе на поддержку, сама удивилась, что так получилось», — сказала Забияко.
В командном турнире лидирует сборная Канады с 45 очками. Олимпийские атлеты из России занимают второе место (39). Третьей идет сборная США (36).
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