Забияко и Энберт рады, что справились с ответственностью перед произвольной программой

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Забияко и Энберт заняли третье место по итогам произвольной программы. «Выступлением довольны, эмоции исключительно положительные. Рады, что сделали все, что хотели. Катали свободно и раскованно, и не поддались грузу ответственности», — сказал Энберт.

«Сделали сальхов двойной, а не тройной. Это единственный прыжок, в котором мы не уверены на 100 процентов. Но сделаем его в произвольном прокате индивидуальных соревнований», — добавил он.

Энберт подчеркнул, что пара не воспринимала командные соревнования как раскатку перед индивидуальными. «Это было ответственно и волнительно, мы старались показывать все по максимуму», — сказал он.

«Я запнулась на заходе на поддержку, сама удивилась, что так получилось», — сказала Забияко.

В командном турнире лидирует сборная Канады с 45 очками. Олимпийские атлеты из России занимают второе место (39). Третьей идет сборная США (36).