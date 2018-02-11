Чистяков: Российские хоккеистки понимают, что приехали на ОИ-2018 за медалями

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Российские хоккеистки никогда не выигрывали медали Олимпиад. Сборная Канады становилась победителем последних четырех Игр.

«Приятно слышать, что главный тренер сборной Канады отметила силу российской команды, но нам нужно подтвердить это своей игрой. Да, у нас действительно есть мастеровитые хоккеистки, девчонки понимают, что приехали сюда не просто так — им хочется попасть в медали. У нас сейчас хорошая обстановка внутри коллектива — боевая и самая молодая команда турнира, которая хочет доказать, чего она стоит», — отметил собеседник агентства.

Первый матч в рамках Олимпиады подопечные Чистякова проведут в воскресенье против канадок. «По ходу турнира возможны точечные изменения, хотя с составом мы уже определились — кто в каких сочетаниях играет. Первые два матча будут тяжелыми, думаю, еще что-то подшлифуем. Настраиваемся, все понимают, что легких игр не предвидится, здесь нет слабых команд, это Олимпиада», — сказал Чистяков.

В субботу было объявлено, что защитник команды Анастасия Чистякова была госпитализирована в связи с подозрением на острый аппендицит и не выступит на Олимпиаде. В заявке команды на турнир ее заменит Екатерина Лихачева. «Потеря любого игрока всегда отражается на команде, тем более Анастасия была и остается игроком основного состава. В жизни бывает всякое, нужно воспринимать это как должное», — считает главный тренер.

На предварительной стадии олимпийского турнира в группе А россиянки сыграют также с командами США и Финляндии.