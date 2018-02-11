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11 февраля 2018, 9:04 | Фигурное катание | ТАСС

Забияко и Энберт стали третьими в произвольной программе командного турнира на ОИ

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 11 февраля. /ТАСС/. Российские фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт заняли третье место по итогам произвольной программы в соревнованиях спортивных пар в командном олимпийском турнире. Игры проходят в южнокорейском Пхёнчхане.

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© ИТАР-ТАСС

Россияне заработали 133,28 балла. Во второй части программы Забияко оступилась и упала. Первое место заняли канадцы Меган Дюамель и Эрик Рэдфорд (148,51). Вторыми стали итальянцы Валентина Маркеи и Ондржей Готарек (138,44).

В командном турнире лидирует сборная Канады с 45 очками. Олимпийские атлеты из России занимают второе место (39). Третьей идет сборная США (36).

Командный турнир завершится 12 февраля, когда произвольную программу представят мужчины, женщины и танцевальные дуэты.
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Фигурное катание

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