Забияко и Энберт стали третьими в произвольной программе командного турнира на ОИ
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 11 февраля. /ТАСС/. Российские фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт заняли третье место по итогам произвольной программы в соревнованиях спортивных пар в командном олимпийском турнире. Игры проходят в южнокорейском Пхёнчхане.
Россияне заработали 133,28 балла. Во второй части программы Забияко оступилась и упала. Первое место заняли канадцы Меган Дюамель и Эрик Рэдфорд (148,51). Вторыми стали итальянцы Валентина Маркеи и Ондржей Готарек (138,44).
В командном турнире лидирует сборная Канады с 45 очками. Олимпийские атлеты из России занимают второе место (39). Третьей идет сборная США (36).
Командный турнир завершится 12 февраля, когда произвольную программу представят мужчины, женщины и танцевальные дуэты.
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