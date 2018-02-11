Евгения Медведева: Особых эмоций от мирового рекорда нет
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева выиграла короткую программу и вывела нашу команду на второе место в соревновании фигуристов.
За свой прокат Женя получила 81,06 балла. Это новый мировой рекорд. Предыдущий — 80,85 балла — также принадлежал Медведевой и был установлен в апреле прошлого года во время командного чемпионата мира в Токио.
— Особых эмоций после мирового рекорда нет, потому что впереди много работы, — заявила Женя в беседе с журналистами. — Главное, удалось справиться с волнением, которое всегда присутствует во время первого проката.
— Вы прилетели на Олимпийские игры позже других фигуристов. Можете поделиться первыми впечатлениями?
— Самое яркое впечатление — это въезд в Олимпийскую деревню. Я представляла ее
— Соревнования по фигурному катанию здесь проходят в утренние часы. Удается выспаться?
— Я привыкла рано вставать. Если лечь в восемь вечера, то в пять утра проснусь без проблем.
— С кем из спортсменов хотели бы познакомиться в олимпийской деревне?
— Во время турниров стараюсь общаться только с моими товарищами по команде. Например, давно дружу с Катей Бобровой. Она настоящая подруга. Если мне нужна помощь, готова приехать даже ночью. Сейчас мы с ней живем в одной квартире и по вечерам гоняем чаи.
— Хотели бы откатать обе программы в командном турнире?
— Считаю, что было принято верное решение. Да будет так!
Евгения Медведева, как и танцоры Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, после завершения командного турнира на время покинет Корею, чтобы провести
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