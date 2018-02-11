Евгения Медведева: Особых эмоций от мирового рекорда нет

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За свой прокат Женя получила 81,06 балла. Это новый мировой рекорд. Предыдущий — 80,85 балла — также принадлежал Медведевой и был установлен в апреле прошлого года во время командного чемпионата мира в Токио.

— Особых эмоций после мирового рекорда нет, потому что впереди много работы, — заявила Женя в беседе с журналистами. — Главное, удалось справиться с волнением, которое всегда присутствует во время первого проката.

— Вы прилетели на Олимпийские игры позже других фигуристов. Можете поделиться первыми впечатлениями?

— Самое яркое впечатление — это въезд в Олимпийскую деревню. Я представляла ее по-другому. Думала, увижу маленькие домики, а это оказались настоящие небоскребы!

— Соревнования по фигурному катанию здесь проходят в утренние часы. Удается выспаться?

— Я привыкла рано вставать. Если лечь в восемь вечера, то в пять утра проснусь без проблем.

— С кем из спортсменов хотели бы познакомиться в олимпийской деревне?

— Во время турниров стараюсь общаться только с моими товарищами по команде. Например, давно дружу с Катей Бобровой. Она настоящая подруга. Если мне нужна помощь, готова приехать даже ночью. Сейчас мы с ней живем в одной квартире и по вечерам гоняем чаи.

— Хотели бы откатать обе программы в командном турнире?

— Считаю, что было принято верное решение. Да будет так!