Квалификация по сноуборду в слоупстайле на ОИ перенесена на понедельник из-за погоды

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Квалификация в женских соревнованиях по слоупстайлу в воскресенье в Пхенчхане должна была стартовать в 13:30 по местному времени (7:30 мск). Однако сначала старт соревнований был отложен минимум до 14:00 из-за погодных условий, а затем до 14:15. Как сообщили организаторы, в итоге квалификация перенесена на утро 12 февраля. Точное время будет сообщено позднее.

В квалификации должна выступить россиянка Софья Федорова.