Квалификация по сноуборду в слоупстайле на ОИ перенесена на понедельник из-за погоды
ПХЕНЧХАН, 11 фев — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Старт квалификационных соревнований по сноуборду среди женщин в дисциплине слоупстайл на Олимпийских играх перенесен на 12 февраля
из-за погодных условий, сообщили РИА Новости организаторы.
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Квалификация в женских соревнованиях по слоупстайлу в воскресенье в Пхенчхане должна была стартовать в 13:30 по местному времени (7:30 мск). Однако сначала старт соревнований был отложен минимум до 14:00
В квалификации должна выступить россиянка Софья Федорова.
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