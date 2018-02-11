Всего лишь мировой рекорд: как Медведева подавляет всех
На Олимпиаде-2018 Евгения Медведева установила новый мировой рекорд в фигурном катании. И это она пока ещё разминается.
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Феноменально, божественно, фантастически. Да как угодно можно описывать прокат Евгении Медведевой в короткой программе командного турнира. Факт в том, что Медведева показала именно то, что от неё ждали. И получила то, что заслужила. Эх, если бы судьи были столь же объективны по отношению ко всем… Особенно в танцах, с которых и начался второй день командного турнира.
Румба, уровни и «минус шесть»
Перед коротким танцем ситуация для Екатерины Бобровой и Дмитрия Соловьёва была простой — занять второе место вслед за канадцами Тессой Вирту и Скоттом Мойром.
Ведь лидеры сезона и рекордсмены мира французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон отказались от командного турнира, а с братом и сестрой Алексом и Майей Шибутани из США и итальянцами Анной Каппеллинни и Лукой Ланотте наш дуэт мог не просто бороться, но и побеждать.
Канадская пара откатала здорово, хотя и не без придирок со стороны судей. Даже им, олимпийским чемпионам (правда, уже далёкого Ванкувера), арбитры снизили обязательную румбу до второго уровня. Но оценки «кому за 80» Вирту и Мойр получили. В этом, в общем, никаких сомнений и не было.
Вопрос был в том, что поставят дуэтам из США и России. Шибутани прокатали без блеска. Румба второго уровня, за обе дорожки шагов судьи тоже поставили им второй уровень, снизив, естественно базовую стоимость. Но после довольно долгого пересмотра решили поднять дорожки до третьего. Компоненты же традиционно были высокими. За прокат Шибутани получили 75,46.
Катавшие последними Боброва и Соловьёв получали и больше. Например, в октябре на
С точки зрения командной борьбы это был практически приговор. Канада оторвалась от России на шесть баллов всего за три программы. Но не
Это просто фантастика
И опять все надежды сосредоточились на Евгении Медведевой. Она каталась последней, прекрасно зная, как благосклонно судьи отнеслись к её основной сопернице.
Евгения показала настоящий спектакль. Все восторженные эпитеты в данном случае подходят. Медведева каталась просто на другом уровне, чем все остальные. И уже
81,06 — это новый мировой рекорд в короткой программе. Медведева стала первой спортсменкой в женском катании, которая перешла рубеж в 81 балл. Предыдущее достижение 80,85 принадлежало ей же и было установлено в апреле прошлого года на командном чемпионате мира.
Но командный турнир оценивается не столько баллами — они важны для статистики, а очками за конкретное место. Медведева принесла сборной России максимальные 10 очков.
Итальянка Каролина Костнер сделала всё, чтобы оказаться на втором месте и помочь своей команде пробиться в произволку. Она получила 75,10 балла за практически безошибочный прокат.
А вот к кому арбитры действительно отнеслись предельно лояльно, так это к канадке Кейтлин Осмонд. Она на первом же каскаде допустила серьёзную ошибку на тройном флипе, приземлившись на две ноги, осталась без выезда, пошла на тройной тулуп, но вместо этого сделала
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