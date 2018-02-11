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11 февраля 2018, 8:37 | Фигурное катание | ТАСС

Медведева: Буду болеть за Загитову в произвольной программе командного турнира ОИ

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 11 февраля. /ТАСС/. Российская фигуристка Евгения Медведева заявила, что будет поддерживать Алину Загитову, которая выступит в произвольной программе командного турнира на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Спортсменка выиграла короткую программу в командном турнире с мировым рекордом (81,06).

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© ИТАР-ТАСС
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«Буду болеть за Алину в произвольной программе», — сказала она журналистам.

Официально о замене фигуристок в произвольной программе командного турнира не сообщалось.

Спортсменка отметила, что смогла справиться с волнением перед коротким прокатом.

Результат Медведевой позволил команде олимпийских атлетов из России занять второе место по итогам коротких программ и продолжить борьбу за медали. В произвольную программу квалифицировались пять команд: Канады (35 очков), олимпийских атлетов из России (31), США (29), Японии (26) и Италии (26).

Позднее в воскресенье в рамках командного турнира пройдут произвольные программы в соревнованиях спортивных пар, команду олимпийских атлетов из России представят Наталья Забияко и Александр Энберт, заменившие Евгению Тарасову и Владимира Морозова. Соревнования в командном турнире на Олимпиаде завершатся 12 февраля.
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Фигурное катание

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