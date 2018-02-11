Роман Репилов: Приехал на Игры-2018 сражаться за свою страну

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— Как складывается для вас олимпийский сезон?

— Начало сезона далось мне тяжело, мне не удавалось даже попадать в первую десятку. Я допускал ошибки, да и погода была не моей. А потом все стало потихоньку налаживаться, и к этапу Кубка мира в Альтенберге, где я стал вторым, все в принципе стало входить в правильное русло. В течение сезона мне многое нужно было протестировать, я в этом году обкатал трое или четверо саней. Даже комбинезоны мне приходилось тестировать.

У нас цель была оптимально подготовиться к Олимпиаде и подобрать самые быстрые сани. Сейчас, здесь в Пхёнчхане, осталось сделать какие-то минимальные корректировки. Подчеркну — передо мной не стояла цель в этом сезоне отстоять титул победителя Кубка мира. Моя цель — выиграть олимпийскую медаль. Поэтому третье место в общем зачете Кубка мира с учетом всех моих многочисленных тестирований можно назвать хорошим результатом.

— После двух попыток на Играх вы идете на третьем месте. Представляли ли уже себя с олимпийской наградой?

— Я хочу хорошо проехать все четыре заезда. Если мне это удастся, то я точно буду в числе главных претендентов на медали. Но я не думаю о самой награде, не рвусь к ней. Я просто хочу качественно сделать свою работу.

— В команде России высокая конкуренция. Вам легче идти на штурм олимпийского пьедестала, зная, что рядом идут ваши соотечественники?

— Здоровая конкуренция — это всегда во благо, она является путем к прогрессу. К примеру, наша с Семеном Павличенко неизменная задача на этапах Кубка мира — выиграть две медали. Мы боремся на трассах в том числе и друг с другом, и нам это идет на пользу.

— Как вы пережили то время, когда участие спортсменов из России в зимней Олимпиаде было под вопросом?

— В начале сезона никакой нервотрепки не было, но потом все резко изменилось. В конце года, когда я приехал домой после этапов Кубка мира, меня каждый спрашивал, еду ли я в Южную Корею. Я, конечно, очень нервничал. Но, с другой стороны, понимал, что на этих Играх жизнь не остановится. Даже если бы я не поехал в Южную Корею, то у меня через четыре года будет еще одна Олимпиада, а перед этим — чемпионаты мира и Европы. Поэтому я себя особо не накручивал.

— Как вы относитесь к тому, что на первых в карьере Олимпийских играх вам приходится выступать не под российским флагом?

— Я вынужден пойти на такие условия, чтобы стартовать в Пхёнчхане. У меня было право отказаться приезжать сюда. Но я не хочу, чтобы наши олимпийские медали выиграл кто-то другой. Да, выступление без флага и гимна можно рассматривать как унижение. Но люди понимают, что наши выигранные медали приедут в Россию. Я тоже патриот. И приехал в Пхёнчхан, переступая себя. Приехал сражаться за свою страну.

— На олимпийский турнир не был аккредитован главный тренер сборной России Альберт Демченко…

— Невероятно обидно, конечно, что такое произошло. Но мы с Альбертом Михайловичем уже давно все обстоятельно обговорили. Вся совместно выработанная тактика, которой я буду придерживаться в Пхёнчхане, давно уже находится в моей голове. Если бы Альберт Михайлович поехал, конечно, нам было бы намного проще. Но, с другой стороны, мы уже полностью готовы к Олимпиаде. Нам остается только хорошо проехать и выиграть медали.

— Как вам олимпийская трасса?

— Хорошая. Но у нее есть девятый вираж, который в прошлом году нам не давался. Я не скажу, что это что-то сверхсложное. Во время его прохождения не нужно экспериментировать и искать лучшее. Нужно ехать ровно, как по шаблону — входить с одной определенной точки и выходить четко с другой. Тогда на тренировках мы все уже освоили, а во время соревнований позволили себе кататься на «расслабоне». Но после официальной тренировочной недели, которая проходила осенью, профиль виража был немного изменен, и большинство спортсменов теперь проходят его безошибочно.

Я протестировал на этой трассе уже несколько саней. И выбрал самые подходящие. Те, на которых можно завоевывать медали.

— Что вы делали во время Игр-2014 в Сочи? Рассчитывали ли тогда выступить в Пхёнчхане?

— Всерьез мечтать об участии в Олимпийских играх я стал еще в 2010 году, когда они проходили в Канаде. Смотрел тот турнир, когда был на соревнованиях в Братске. Смотрел и думал, что и сам когда-нибудь поеду на Игры. Спустя четыре года я уже был в юниорской сборной России и в своем возрасте являлся одним из мировых лидеров. И нам тренеры сказали, что возможно мы будем открывать санные олимпийские соревнования в Сочи.

Это было бы так круто: ехать первыми по чистому льду в такой сумасшедшей заряженной атмосфере. У меня так поднялось настроение от того, что представляется возможность выступить на Олимпиаде, пусть даже в роли открывающих. Но в последний момент пришел отказ, я сильно расстроился тогда. Именно зимой 2014 года я нацелился на то, чтобы поехать через четыре года в Южную Корею.

Альберт Стародубцев.