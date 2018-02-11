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11 февраля 2018, 8:08 | Лыжный спорт | ТАСС

Глава FIS Каспер считает, что благодаря Сибири у России всегда будут сильные лыжники

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 11 февраля. /ТАСС/. Глава Международной федерации лыжного спорта (FIS) Джанфранко Каспер считает, что благодаря популярности лыжных гонок в Сибири у России всегда будут сильные атлеты в этом виде спорта. Такое мнение он высказал ТАСС.

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© ИТАР-ТАСС

На Олимпийских играх в Пхёнчхане выступает в основном молодое поколение российских лыжников, в числе которых Александр Большунов, Алексей Червоткин, Юлия Белорукова, Наталья Непряева, Анастасия Седова.

«У России сейчас очень сильное подрастающее поколение, есть огромный потенциал получить в ближайшем будущем очень сильных лыжников. Посмотрите на результаты молодежного чемпионата мира, российские спортсмены там были очень сильны», — сказал Каспер.

«У меня нет в этом никаких сомнений, благодаря Сибири у вас очень много лыжников», — отметил он.

Ведущие российские лыжники по решению Международного олимпийского комитета (МОК) вынуждены пропустить стартовавшие 9 февраля Олимпийские игры в Пхёнчхане. В их числе олимпийский чемпион Александр Легков, чемпионы мира Сергей Устюгов, Максим Вылегжанин, Никита Крюков.
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