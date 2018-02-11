Российские хоккеисты прибыли в Олимпийскую деревню

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В настоящий момент игроки получают аккредитации на Игры.

Хоккейная команда переехала в Деревню из Аняна, где проводила заключительный сбор перед Олимпиадой. В субботу подопечные Олега Знарка провели контрольный матч с хозяевами Игр. Российские хоккеисты победили со счетом 8:1.

Первый матч команда олимпийских атлетов из России на хоккейном турнире проведет 14 февраля против сборной Словакии.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Сборная России по хоккею прибыла в олимпийскую деревню <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9E%D0%982018?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ОИ2018</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D1%85%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%B9?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#хоккей</a> <a href="https://t.co/5afbJmOUTM">pic.twitter.com/5afbJmOUTM</a></p>— Спорт-Экспресс (@sportexpress) <a href="https://twitter.com/sportexpress/status/962541433336066048?ref_src=twsrc%5Etfw">11 февраля 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>