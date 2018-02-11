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11 февраля 2018, 8:11 | Хоккей | ТАСС

Российские хоккеисты прибыли в Олимпийскую деревню

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 11 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Игроки олимпийских атлетов из России по хоккею прибыли в Олимпийскую деревню. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации хоккея России.

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© ИТАР-ТАСС

В настоящий момент игроки получают аккредитации на Игры.

Хоккейная команда переехала в Деревню из Аняна, где проводила заключительный сбор перед Олимпиадой. В субботу подопечные Олега Знарка провели контрольный матч с хозяевами Игр. Российские хоккеисты победили со счетом 8:1.

Первый матч команда олимпийских атлетов из России на хоккейном турнире проведет 14 февраля против сборной Словакии.

© Ньюстюб
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Хоккей

Российские хоккеисты провели командную фотосессию на олимпийской арене

Российские хоккеисты провели командную фотосессию на олимпийской арене

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 11 февраля. /ТАСС/. Российские хоккеисты приняли участие в командном фотографировании перед стартом олимпийского турнира. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
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