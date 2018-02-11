Медведева выиграла короткую программу командного турнира с рекордом мира
Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU — Россиянка Евгения Медведева заняла первое место в короткой программе фигуристок на командном турнире в рамках Олимпиады-2018, обновив мировой рекорд.
Двукратная чемпионка мира и Европы заработала 81,06 балла, что теперь является новым мировым рекордом в коротких программах. Предыдущий рекорд также принадлежал Медведевой — 80,85.
Победа Медведевой в короткой программе добавило в копилку сборной России 10 баллов, благодаря чему отечественная команда, набрав 31 очко, опередила США и вышла на второе место. Американская фигуристка Брэди Теннелл заняла в короткой программе пятое место и теперь в активе команды США 29 очков — третье место.
На первом месте находится Канада — 35 очков. В пятерку лучших, которые продолжат борьбу в произвольной программе, вошли также Италия и Япония — по 26 очков.
В воскресенье пройдет произвольная программа в соревновании спортивных пар. Российскую команду здесь представят Наталья Забияко и Александр Энберт. В короткой программе сборную России представили, заняв первое место, Евгения Тарасова/Владимир Морозов.
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