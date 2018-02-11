«Дважды обманутая русскими Канада приехала в Пхёнчхан наказать обманщиков»
Запад считает, что Россия снова «нападёт» на
кого-то во время Олимпиады. А ещё мы самые стильные и избавились от имперских орлов.
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Первая медаль сборной России на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане заставила западных коллег снова нас уважать. А
«Путин напал на Украину, чтобы отвлечь внимание от коррупции в Сочи-2014»
Журналист Тим Фернхольц из крупного издания Quartz высказал искреннюю надежду, что президент России Владимир Путин хотя бы во время нынешней Олимпиады в Южной Корее не станет вероломно нападать на одну из стран. Фернхольц считает, что конфликты в Грузии, Крыму и Сирии не случайно совпадали с проведением олимпийских игр.
«На днях начались зимние Игры в Пхёнчхане. Другими словами, самое время напасть на
По мнению уважаемого журналиста, сейчас Путин может воспользоваться ситуацией, чтобы отвлечь внимание от допингового скандала, связанного с дисквалификацией большого количества русских атлетов.
«Буш и Обама наказали Путина экономическими санкциями за его олимпийские прегрешения. А вот Дональд Трамп пока не делает резких ходов. Это понятно, ведь он является близким другом бывшего агента КГБ».
«Русским даже не дали нести флаг на церемонии открытия»
Останемся ещё на секундочку вместе с порталом Quartz. Журналист Джонни Симон иронизирует по поводу того, что российской сборной не разрешили не только использовать флаг и гимн на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане, но и не дали возможность нести флаг на церемония открытия Игр.
«Было легко пропустить русских атлетов на церемонии открытия. Если в Сочи их встречала восторженная толпа, но на этот раз на стадионе царила гробовая тишина. Им даже не дали нести флаг на церемонии. Это сделал волонтёр, назначенный МОК. В месте, наполненном эмоциями, русские остались незамеченными».
«Русские — самые стильные»
«Нам запретили называть их русскими, но не запретили называть их самыми стильными на этой Олимпиаде. Мне казалось, что название ОАР предполагает
«Елистратов дал русским смысл смотреть Олимпиаду»
Агентство Associated Press уделило особое внимание первой медали сборной России на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане. В материале агентства рассказывается о сложном пути Елистратова, положительном тесте на мельдоний в 2016 году и последующую амнистию. Но главный акцент сделан на словах Семёна, который посвятил медаль всем тем, кого МОК не допустил до этих Игр.
«Семён Елистратов вскочил на олимпийский подиум, подняв вверх крепко сжатый кулак, приветствуя болельщиков с российскими флагами на трибунах. Он дал русским смысл смотреть Олимпиаду, выиграв первую медаль для команды. Казалось, что он выиграл платиновую награду, а никак не бронзовую. После своего триумфа Елистратов чётко дал понять, что сделал это для своей страны и для тех ребят, которых не пустили на Олимпиаду».
«Канада приехала, чтобы отомстить обманщикам из России»
Одно из крупнейших канадских изданий Toronto Star усилиями журналистки Керри Гиллеспи выразило надежду, что канадские саночники смогут поквитаться со своими российскими соперниками за всё то зло, которое они сделали на Играх в Сочи и ещё бог знает где. Гиллеспи отметила, что русским в их обмане потакала даже международная федерация санного спорта, которая в ответ на обвинения лишь качала плечами.
«Дважды обманутая русскими, Канада приехала в Пхёнчхан, чтобы отомстить этим обманщикам. То, что, русские сделали в Сочи, ни для кого не секрет. Они обманом отобрали у Канады медаль.
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