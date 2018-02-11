«Дважды обманутая русскими Канада приехала в Пхёнчхан наказать обманщиков»

Первая медаль сборной России на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане заставила западных коллег снова нас уважать. А кто-то стал бояться русских ещё больше. Да настолько, что ждёт нападения со стороны Владимира Путина на какую-то другую страну прямо во время Игр. На полном серьёзе. А ещё сборную России признали самой стильной командой в Южной Корее. Хоть сейчас отправляй на неделю моды в Милан, Париж или Нью-Йорк. Даже страшно предположить, как ещё нас удивит эта замечательная Олимпиада в Пхёнчхане. Ну вы готовьтесь, усаживайтесь поудобнее и смотрите наш свежий обзор зарубежной прессы.

«Путин напал на Украину, чтобы отвлечь внимание от коррупции в Сочи-2014»

Журналист Тим Фернхольц из крупного издания Quartz высказал искреннюю надежду, что президент России Владимир Путин хотя бы во время нынешней Олимпиады в Южной Корее не станет вероломно нападать на одну из стран. Фернхольц считает, что конфликты в Грузии, Крыму и Сирии не случайно совпадали с проведением олимпийских игр.

фоторепортаж Церемония открытия Олимпиады в Пхенчхане Прошла церемония открытия Олимпийских игр в Пхенчхане. Соревнования в Южной Корее будут проходит до 25 февраля.

«На днях начались зимние Игры в Пхёнчхане. Другими словами, самое время напасть на кого-то. Президент России Владимир Путин в последние годы грамотно отвлекал внимание общественности во время Олимпиады, чтобы применять агрессивную внешнюю политику. В 2008 году русские вероломно вломились в Грузию во время церемонии открытия Олимпиады в Пекине. Тогда Путин будучи в должности премьер-министра сидел рядом с Джорджем Бушем-младшим, и последний не выглядел довольным. Через шесть лет Путин повторил фокус и во время Игр в Сочи спланировал нападение на Украину. Русские солдаты без опознавательных знаков влезли на территорию чужой страны, и стратегическая зона у Чёрного моря перешла во владения Путина. А во время Олимпиады в Рио в 2016 году Россия активизировалась в Сирии. Остаётся надеяться, что хотя бы во время этой Олимпиады Путин не начнёт войну».

По мнению уважаемого журналиста, сейчас Путин может воспользоваться ситуацией, чтобы отвлечь внимание от допингового скандала, связанного с дисквалификацией большого количества русских атлетов.



«Буш и Обама наказали Путина экономическими санкциями за его олимпийские прегрешения. А вот Дональд Трамп пока не делает резких ходов. Это понятно, ведь он является близким другом бывшего агента КГБ».

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«Русским даже не дали нести флаг на церемонии открытия»

Останемся ещё на секундочку вместе с порталом Quartz. Журналист Джонни Симон иронизирует по поводу того, что российской сборной не разрешили не только использовать флаг и гимн на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане, но и не дали возможность нести флаг на церемония открытия Игр.



«Было легко пропустить русских атлетов на церемонии открытия. Если в Сочи их встречала восторженная толпа, но на этот раз на стадионе царила гробовая тишина. Им даже не дали нести флаг на церемонии. Это сделал волонтёр, назначенный МОК. В месте, наполненном эмоциями, русские остались незамеченными».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Russia’s athletes didn’t even get to carry their neutral flag into the Olympics <a href="https://t.co/gQIeqw2Ryn">https://t.co/gQIeqw2Ryn</a></p>— Quartz (@qz) <a href="https://twitter.com/qz/status/962028982496411648?ref_src=twsrc%5Etfw">9 февраля 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Русские — самые стильные»

Кто-то не заметил присутствия России на церемонии открытия, а вот журналист популярного издания The Wall Street Journal Джейсон Гей высоко оценил форму сборную России, в которой наши атлеты вышли на стадион в Пхёнчхане. Гей отметил, что делегация россиян могла бы вообще не заморачиваться на тему одежды на фоне последних скандалов, однако сделала всё красиво и элегантно.

«Нам запретили называть их русскими, но не запретили называть их самыми стильными на этой Олимпиаде. Мне казалось, что название ОАР предполагает что-то скучное и неинтересное. Собственно, такое же, как и бюрократическое название, которое придумал МОК. Если раньше форма россиян была богато украшена имперскими орлами, то сейчас всё гораздо проще. И на самом деле, мне очень понравилось. Простые серые парки, джинсы и светлые шарфы смотрятся непринуждённо и стильно. Олимпийские атлеты из России не требуют к себе повышенного внимания, это выглядит скромно и разумно. С учётом того, какое безумие окружает русских сейчас, они могли бы просто забить на всё и надеть треники. Но они приложили усилия и выиграли право называться самой стильной командой Олимпиады».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Jason Gay: The fashion statement of the Olympics may be the spartan wardrobe of the Olympic Athletes from Russia <a href="https://t.co/JBSxpJwhPb">https://t.co/JBSxpJwhPb</a></p>— The Wall Street Journal (@WSJ) <a href="https://twitter.com/WSJ/status/962317773266391046?ref_src=twsrc%5Etfw">10 февраля 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Елистратов дал русским смысл смотреть Олимпиаду»

Агентство Associated Press уделило особое внимание первой медали сборной России на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане. В материале агентства рассказывается о сложном пути Елистратова, положительном тесте на мельдоний в 2016 году и последующую амнистию. Но главный акцент сделан на словах Семёна, который посвятил медаль всем тем, кого МОК не допустил до этих Игр.



«Семён Елистратов вскочил на олимпийский подиум, подняв вверх крепко сжатый кулак, приветствуя болельщиков с российскими флагами на трибунах. Он дал русским смысл смотреть Олимпиаду, выиграв первую медаль для команды. Казалось, что он выиграл платиновую награду, а никак не бронзовую. После своего триумфа Елистратов чётко дал понять, что сделал это для своей страны и для тех ребят, которых не пустили на Олимпиаду».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Russia's Elistratov gives nation reason to cheer at <a href="https://twitter.com/hashtag/Olympics?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Olympics</a> <a href="https://twitter.com/pnewberry1963?ref_src=twsrc%5Etfw">@pnewberry1963</a> <a href="https://t.co/sQRXAg4mij">https://t.co/sQRXAg4mij</a></p>— AP Sports (@AP_Sports) <a href="https://twitter.com/AP_Sports/status/962396588823007232?ref_src=twsrc%5Etfw">10 февраля 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Канада приехала, чтобы отомстить обманщикам из России»