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11 февраля 2018, 7:58 | Олимпизм | Чемпионат.com

«Дважды обманутая русскими Канада приехала в Пхёнчхан наказать обманщиков»

Запад считает, что Россия снова «нападёт» на кого-то во время Олимпиады. А ещё мы самые стильные и избавились от имперских орлов.

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© РИА "Новости"

Первая медаль сборной России на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане заставила западных коллег снова нас уважать. А кто-то стал бояться русских ещё больше. Да настолько, что ждёт нападения со стороны Владимира Путина на какую-то другую страну прямо во время Игр. На полном серьёзе. А ещё сборную России признали самой стильной командой в Южной Корее. Хоть сейчас отправляй на неделю моды в Милан, Париж или Нью-Йорк. Даже страшно предположить, как ещё нас удивит эта замечательная Олимпиада в Пхёнчхане. Ну вы готовьтесь, усаживайтесь поудобнее и смотрите наш свежий обзор зарубежной прессы.

«Путин напал на Украину, чтобы отвлечь внимание от коррупции в Сочи-2014»

Журналист Тим Фернхольц из крупного издания Quartz высказал искреннюю надежду, что президент России Владимир Путин хотя бы во время нынешней Олимпиады в Южной Корее не станет вероломно нападать на одну из стран. Фернхольц считает, что конфликты в Грузии, Крыму и Сирии не случайно совпадали с проведением олимпийских игр.

«На днях начались зимние Игры в Пхёнчхане. Другими словами, самое время напасть на кого-то. Президент России Владимир Путин в последние годы грамотно отвлекал внимание общественности во время Олимпиады, чтобы применять агрессивную внешнюю политику. В 2008 году русские вероломно вломились в Грузию во время церемонии открытия Олимпиады в Пекине. Тогда Путин будучи в должности премьер-министра сидел рядом с Джорджем Бушем-младшим, и последний не выглядел довольным. Через шесть лет Путин повторил фокус и во время Игр в Сочи спланировал нападение на Украину. Русские солдаты без опознавательных знаков влезли на территорию чужой страны, и стратегическая зона у Чёрного моря перешла во владения Путина. А во время Олимпиады в Рио в 2016 году Россия активизировалась в Сирии. Остаётся надеяться, что хотя бы во время этой Олимпиады Путин не начнёт войну».

По мнению уважаемого журналиста, сейчас Путин может воспользоваться ситуацией, чтобы отвлечь внимание от допингового скандала, связанного с дисквалификацией большого количества русских атлетов.

«Буш и Обама наказали Путина экономическими санкциями за его олимпийские прегрешения. А вот Дональд Трамп пока не делает резких ходов. Это понятно, ведь он является близким другом бывшего агента КГБ».

«Русским даже не дали нести флаг на церемонии открытия»

Останемся ещё на секундочку вместе с порталом Quartz. Журналист Джонни Симон иронизирует по поводу того, что российской сборной не разрешили не только использовать флаг и гимн на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане, но и не дали возможность нести флаг на церемония открытия Игр.

«Было легко пропустить русских атлетов на церемонии открытия. Если в Сочи их встречала восторженная толпа, но на этот раз на стадионе царила гробовая тишина. Им даже не дали нести флаг на церемонии. Это сделал волонтёр, назначенный МОК. В месте, наполненном эмоциями, русские остались незамеченными».

«Русские — самые стильные»

Кто-то не заметил присутствия России на церемонии открытия, а вот журналист популярного издания The Wall Street Journal Джейсон Гей высоко оценил форму сборную России, в которой наши атлеты вышли на стадион в Пхёнчхане. Гей отметил, что делегация россиян могла бы вообще не заморачиваться на тему одежды на фоне последних скандалов, однако сделала всё красиво и элегантно.

«Нам запретили называть их русскими, но не запретили называть их самыми стильными на этой Олимпиаде. Мне казалось, что название ОАР предполагает что-то скучное и неинтересное. Собственно, такое же, как и бюрократическое название, которое придумал МОК. Если раньше форма россиян была богато украшена имперскими орлами, то сейчас всё гораздо проще. И на самом деле, мне очень понравилось. Простые серые парки, джинсы и светлые шарфы смотрятся непринуждённо и стильно. Олимпийские атлеты из России не требуют к себе повышенного внимания, это выглядит скромно и разумно. С учётом того, какое безумие окружает русских сейчас, они могли бы просто забить на всё и надеть треники. Но они приложили усилия и выиграли право называться самой стильной командой Олимпиады».

«Елистратов дал русским смысл смотреть Олимпиаду»

Агентство Associated Press уделило особое внимание первой медали сборной России на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане. В материале агентства рассказывается о сложном пути Елистратова, положительном тесте на мельдоний в 2016 году и последующую амнистию. Но главный акцент сделан на словах Семёна, который посвятил медаль всем тем, кого МОК не допустил до этих Игр.

«Семён Елистратов вскочил на олимпийский подиум, подняв вверх крепко сжатый кулак, приветствуя болельщиков с российскими флагами на трибунах. Он дал русским смысл смотреть Олимпиаду, выиграв первую медаль для команды. Казалось, что он выиграл платиновую награду, а никак не бронзовую. После своего триумфа Елистратов чётко дал понять, что сделал это для своей страны и для тех ребят, которых не пустили на Олимпиаду».

«Канада приехала, чтобы отомстить обманщикам из России»

Одно из крупнейших канадских изданий Toronto Star усилиями журналистки Керри Гиллеспи выразило надежду, что канадские саночники смогут поквитаться со своими российскими соперниками за всё то зло, которое они сделали на Играх в Сочи и ещё бог знает где. Гиллеспи отметила, что русским в их обмане потакала даже международная федерация санного спорта, которая в ответ на обвинения лишь качала плечами.

«Дважды обманутая русскими, Канада приехала в Пхёнчхан, чтобы отомстить этим обманщикам. То, что, русские сделали в Сочи, ни для кого не секрет. Они обманом отобрали у Канады медаль. Во-первых, они использовали допинг. Во-вторых, проводили махинации с трассой. Наше издание лично проверило данные по температуре трассы и было очевидно, что канадские спортсмены спускались, когда температура трассы была выше, хотя температура воздуха понижалась. Международная федерация только пожимала плечами. У Сэма Эдни недавно снова отобрали медаль после того, как CAS амнистировал многих русских. Ему было сложно это пережить, но он готов к борьбе».

© Ньюстюб
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