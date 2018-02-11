Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Летние игры в Пхёнчхане
1 Германия 2 0 0
2 Норвегия 1 4 2
8 Россия 0 0 1
весь медальный зачет
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/korea/news/32519324/
11 февраля 2018, 6:41 | Фигурное катание | ТАСС

Российские фигуристы будут готовиться к индивидуальному турниру ОИ в Японии

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 11 февраля. /ТАСС/. Российские фигуристы Екатерина Боброва, Дмитрий Соловьев, Алина Загитова и Евгения Медведева будут готовиться к индивидуальному турниру Олимпиады в Японии. Об этом журналистам рассказала Боброва.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© ИТАР-ТАСС

Перед Олимпийскими играми в Пхёнчхане российские фигуристы проводили сбор в Японии.

«Перед индивидуальным турниром мы снова улетим в Японию, вернемся под старт соревнований», — сообщила Боброва.

«Сбор в Японии прошел превосходно, — отметил Соловьев. — Японцы принимают как дома, мы даже борщ ели. И погода хорошая — мы не застали снег в Москве, зато застали зиму в Ниигате».

12 февраля на Играх завершится командный турнир. Индивидуальные соревнования стартуют 14 февраля.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Фигурное катание

Еще 7 новостей   Все новости

"Вышли без флага и гимна и всех обыграли"

Авербух: три олимпийские медали нам не отдадут

Норвежцы спокойно привезли на Олимпиаду более 6000 доз лекарств от астмы

Олимпиада только началась, но организация турнира уже вызывает вопросы
Викторина
Первая в истории Олимпийских игр дисквалификация за допинг случилась в 1968 году. Что употребил дисквалифицированный спортсмен?