Российские фигуристы будут готовиться к индивидуальному турниру ОИ в Японии
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 11 февраля. /ТАСС/. Российские фигуристы Екатерина Боброва, Дмитрий Соловьев, Алина Загитова и Евгения Медведева будут готовиться к индивидуальному турниру Олимпиады в Японии. Об этом журналистам рассказала Боброва.
Перед Олимпийскими играми в Пхёнчхане российские фигуристы проводили сбор в Японии.
«Перед индивидуальным турниром мы снова улетим в Японию, вернемся под старт соревнований», — сообщила Боброва.
«Сбор в Японии прошел превосходно, — отметил Соловьев. — Японцы принимают как дома, мы даже борщ ели. И погода хорошая — мы не застали снег в Москве, зато застали зиму в Ниигате».
12 февраля на Играх завершится командный турнир. Индивидуальные соревнования стартуют 14 февраля.
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