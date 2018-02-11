Российские фигуристы будут готовиться к индивидуальному турниру ОИ в Японии

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Перед Олимпийскими играми в Пхёнчхане российские фигуристы проводили сбор в Японии.

«Перед индивидуальным турниром мы снова улетим в Японию, вернемся под старт соревнований», — сообщила Боброва.

«Сбор в Японии прошел превосходно, — отметил Соловьев. — Японцы принимают как дома, мы даже борщ ели. И погода хорошая — мы не застали снег в Москве, зато застали зиму в Ниигате».

12 февраля на Играх завершится командный турнир. Индивидуальные соревнования стартуют 14 февраля.