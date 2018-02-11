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11 февраля 2018, 6:40 | Олимпизм | ТАСС

Количество заразившихся норовирусной инфекцией на Олимпиаде увеличилось до 158 человек

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 11 февраля. /ТАСС/. Количество людей, инфицированных норовирусом на Олимпийских играх, возросло до 158 человек. Об этом журналистам сообщил представитель оргкомитета Сон Пэк Ю.

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© ИТАР-ТАСС

По состоянию на 10 февраля заразившихся было 139 человек.

«По состоянию на субботу выявлено 158 подтвержденных случаев заболеваний норовирусом. Некоторые из них прошли курс лечения в больнице. 139 полностью выздоровели, 19 находятся под наблюдением врачей. Ни один спортсмен на сегодняшний момент не был заражен этим вирусом», — рассказал Сон Пэк Ю.

Ранее сообщалось, что в день открытия Игр было зафиксировано 11 случаев заражения. Более 1200 сотрудников организации, занимающейся охраной правопорядка на Олимпиаде, были отстранены от своей работы.
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