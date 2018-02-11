Оргкомитет ОИ-2018 посетовал на низкие продажи билетов на биатлонные соревнования
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 11 февраля. /ТАСС/. Оргкомитет Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане реализовал 61% билетов на биатлонные соревнования. Об этом на
пресс-конференции сообщил представитель оргкомитета Игр Сон Пэк Ю.
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Олимпийские игры в Пхёнчхане были открыты 9 февраля, на следующий день было разыграно пять комплектов медалей, в том числе одна в женском биатлонном спринте.
«Продажи билетов указывают на то, что в биатлоне довольно низкая реализация. На сегодняшний день мы продали 61% процент билетов на этот вид спорта», — сказал Сон Пэк Ю.
В воскресенье на Олимпиаде будут разыграны медали в мужском спринте. Россию представят Антон Бабиков и Матвей Елисеев.
Олимпийские игры продлятся до 28 февраля.
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