Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Летние игры в Пхёнчхане
1 Германия 2 0 0
2 Норвегия 1 4 2
8 Россия 0 0 1
весь медальный зачет
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/korea/news/32519297/
11 февраля 2018, 6:26 | Биатлон | ТАСС

Оргкомитет ОИ-2018 посетовал на низкие продажи билетов на биатлонные соревнования

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 11 февраля. /ТАСС/. Оргкомитет Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане реализовал 61% билетов на биатлонные соревнования. Об этом на пресс-конференции сообщил представитель оргкомитета Игр Сон Пэк Ю.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© РИА "Новости"

Олимпийские игры в Пхёнчхане были открыты 9 февраля, на следующий день было разыграно пять комплектов медалей, в том числе одна в женском биатлонном спринте.

«Продажи билетов указывают на то, что в биатлоне довольно низкая реализация. На сегодняшний день мы продали 61% процент билетов на этот вид спорта», — сказал Сон Пэк Ю.

В воскресенье на Олимпиаде будут разыграны медали в мужском спринте. Россию представят Антон Бабиков и Матвей Елисеев.

Олимпийские игры продлятся до 28 февраля.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Биатлон

Еще 7 новостей   Все новости

"Вышли без флага и гимна и всех обыграли"

Авербух: три олимпийские медали нам не отдадут

Норвежцы спокойно привезли на Олимпиаду более 6000 доз лекарств от астмы

Олимпиада только началась, но организация турнира уже вызывает вопросы
Викторина
Первая в истории Олимпийских игр дисквалификация за допинг случилась в 1968 году. Что употребил дисквалифицированный спортсмен?